元祖級實況主甜曬婚戒大喊「我們是王八夫妻」　骨灰粉湧祝福

記者蘇晟彥／綜合報導

由6tan、鳥屎、老王、Leggy、八毛及小六組成的實況節目組合LNG，是不少玩家的「實況啟蒙」，其中成員老王 24日晚間無預警在臉書曬出婚戒，指出自己因為「這樣那樣的原因」，與八毛正式去登記，而鳥屎則是雙方的見證人，他們也曬出婚戒憋扭喊出，「我們是真正的王八夫妻了哈哈哈，以後也請大家多多指教」，而兩人結婚的喜訊也讓不少骨灰粉浮出，紛紛在臉書上道出祝賀。

▼老王、八毛曬出婚戒大喊「自己是王八夫妻」，而鳥屎則是雙方的見證人。（圖／WannaSinging 老王）



不少玩家的實況啟蒙點，就是從LNG的頻道開始，而從2012年至今，儘管成員們都已經各有忙碌的時刻，但仍定期實況、或是與粉絲「台聚」，讓LNG成員們的人氣始終居高不下，繼先前鳥屎成婚後，老王24日在臉書上也捎來喜訊，終於正式與八毛登記，同時曬出婚戒，鳥屎也成為雙方的證人在背後高舉「我是證人」的牌子。

對此，老王在臉書上說，「因為這樣那樣的原因，所以我們在今天去登記結婚了！之後就是真正的王八夫妻了哈哈哈

有夠彆扭的感覺，也請大家多多照顧啦」，而不少骨灰粉絲也被兩人的婚訊嚇到，都紛紛浮出水面留言大喊「恭喜恭喜！」