ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

元祖級實況主甜曬婚戒大喊「我們是王八夫妻」　骨灰粉湧祝福

記者蘇晟彥／綜合報導

由6tan、鳥屎、老王、Leggy、八毛及小六組成的實況節目組合LNG，是不少玩家的「實況啟蒙」，其中成員老王 24日晚間無預警在臉書曬出婚戒，指出自己因為「這樣那樣的原因」，與八毛正式去登記，而鳥屎則是雙方的見證人，他們也曬出婚戒憋扭喊出，「我們是真正的王八夫妻了哈哈哈，以後也請大家多多指教」，而兩人結婚的喜訊也讓不少骨灰粉浮出，紛紛在臉書上道出祝賀。

▼老王、八毛曬出婚戒大喊「自己是王八夫妻」，而鳥屎則是雙方的見證人。（圖／WannaSinging 老王）

▲▼ 。（圖／老王　ＦＢ）

不少玩家的實況啟蒙點，就是從LNG的頻道開始，而從2012年至今，儘管成員們都已經各有忙碌的時刻，但仍定期實況、或是與粉絲「台聚」，讓LNG成員們的人氣始終居高不下，繼先前鳥屎成婚後，老王24日在臉書上也捎來喜訊，終於正式與八毛登記，同時曬出婚戒，鳥屎也成為雙方的證人在背後高舉「我是證人」的牌子。

對此，老王在臉書上說，「因為這樣那樣的原因，所以我們在今天去登記結婚了！之後就是真正的王八夫妻了哈哈哈
有夠彆扭的感覺，也請大家多多照顧啦」，而不少骨灰粉絲也被兩人的婚訊嚇到，都紛紛浮出水面留言大喊「恭喜恭喜！」

關鍵字：LNG

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【千億遺產難分割】張國煒為加速分配　現身台北地院出庭

推薦閱讀

《新世紀福音戰士》團隊感性回顧30年：帶著初心邁向未來

元祖級實況主甜曬婚戒大喊「我們是王八夫妻」　骨灰粉湧祝福

《惡靈古堡9》上市前劇情外流　官方罕見發文呼籲：請不要這樣

「合作療癒」類型遊戲崛起！Steam數據揭趨勢...市場競爭激烈

PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數...業界：太倉促恐成災難

打電動的人越來越少？分析曝「成熟市場」遊戲時間金錢下滑

《柯南》最新劇場版預告解禁！極速機車追擊戰、天后獻唱主題曲

熬夜玩新作上班睡眠不足？美國同事一句「早退回家玩」網笑翻

DK讓二追三前進香港！T1第一賽段遭淘汰無緣參加First Stand

《新世紀福音戰士》30周年祭盛大開跑！首日驚傳盜錄...官方警告

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「成熟市場」打電動的人越來越少

實況主甜曬婚戒「我是王八夫妻」

《新世紀福音戰士》感性回顧30年

熬夜玩新作睡不足...美同事神回網笑翻

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

《惡靈古堡9》上市前劇情外流

《柯南》最新劇場版預告解禁

爆料揭索尼工作室關閉內幕

PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

最新新聞

《新世紀福音戰士》感性回顧30年

實況主甜曬婚戒「我是王八夫妻」

《惡靈古堡9》上市前劇情外流

Steam數據「合作療癒」類型遊戲崛起

PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數

「成熟市場」打電動的人越來越少

《柯南》最新劇場版預告解禁

熬夜玩新作睡不足...美同事神回網笑翻

《英雄聯盟》DK讓二追三前進香港

《新世紀福音戰士》活動驚傳盜錄

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366