亞馬遜《King of Meat》宣布4月關服　不足半年玩家慘跌僅9人

記者黃冠瑋／綜合報導

亞馬遜裁員震盪持續擴大，繼去年11月宣布關閉旗下MMORPG《美洲新世界》伺服器後，如今再度公佈旗下動作派對遊戲《King of Meat》將會在2026年4月9日關閉。其中原因竟是官方先前預計10萬同時在線玩家，在上市近6個月後，玩家同時在線竟慘跌至9人，也預示著亞馬遜遊戲未來相當堪憂。

▼《King of Meat》宣布4月關服。（圖／翻攝自《King of Meat》Steam）



《King of Meat》，是一款四人PVE地牢探索遊戲，融合了混亂的戰鬥和平台跳躍機制，於去年10月登陸各大平台。儘管部分玩家對遊戲初期表現出熱情，再加上官方先前下足重本砸下鉅額行銷，甚至請到知名MrBeast進行推廣，但該遊戲後續難以吸引大量玩家加入。隨著遊戲即將關閉，玩家所有先前購買項目都將獲得全額退款，《King of Meat》的伺服器也將於2026年4月9日關閉。在此之前玩家可遊玩所有現有內容。

雖說《King of Meat》推出之際，剛好正值亞馬遜裁員前後，但上市半年卻繳出這樣成績，不免讓人感到遺憾。回顧亞馬遜在遊戲領域過往，成績可說是喜憂參半，其雄心勃勃的在線服務項目要馬無人問津，要馬上線後便停滯不前，這凸顯了線上遊戲目前所面臨波動以及長期維持玩家活躍度的挑戰。從《美洲新世界》漫長停服，再到《King of Meat》慘痛認賠，也意味著當伺服器無法達到預期的用戶留存率和獲利目標時，發行商往往面臨著艱難的經濟抉擇。