不畏動盪！育碧《刺客教條》未來曝光　多位「黑旗元老」領航

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft自從爆出《刺客教條》20多年負責人不是自願離職，再加上後續內部裁員重組，讓不少玩家擔心《刺客教條》系列恐成絕響。不過如今繼官方宣布仍會繼續開發後，又再度公開將由三位曾主導過《刺客教條 IV：黑旗》的資深開發者，共同接掌該遊戲系列未來走向，讓不少玩家開始期待後續新作上市。

▼《刺客教條》系列未來動向曝光。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

根據官方資訊，此次新成立的Vantage Studios是由去年和騰訊達成合作共同出資創建，專門負責大型核心IP的開發與營運，目前聚焦《刺客教條》、《極地戰嚎》與《虹彩六號》三大招牌系列，而其中最值得關注就在於《刺客教條》將由三名資深開發者組成新的系列領導團隊，分別由執行製作人Martin Schelling、創意總監Jean Guesdon、製作總監 François De Billy，負責品牌策略、創意內容與製作體系。

三人共同之處在於都曾共同主導過備受好評的《刺客教條 IV：黑旗》，因此對於他們製作開發技術，許多玩家都抱持相當大的信心。對此，Jean Guesdon就表示，「能在多年後回歸令人無比開心。《刺客教條》是我職涯中極具代表性的作品，回來就像回到家一樣。這個世界、角色與社群對我始終意義重大」。同時官方重新讓資深開發人員重新集結，也意味著對於《刺客教條》IP寄予相當大厚望。