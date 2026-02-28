ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新官上任三把火！Xbox新執行長重拾「獨佔概念」　粉訴求聽到了

近日微軟迎來震撼消息，效力35年的執行長Phil Spencer退位，交棒給AI開發團隊產品總裁Asha Sharma接任，引起玩家強烈擔憂未來AI恐淹沒Xbox遊戲。同時Asha Sharma接掌首日，便有玩家提出「Xbox遊戲應維持平台獨佔」，對此她則是簡潔回應「聽到了」，顛覆了過去前執行長強調「獨佔過時」認知。

▼XBOX新執行長重拾獨佔概念。（圖／翻攝自Getty Images）

關於Asha Sharma這番表態，可說是讓此時Xbox策略轉型期成重要變數，畢竟先前Phil Spencer才一度強調獨佔早已過時，就連Xbox總裁暨營運長Sarah Bond也都認同此理念，因此玩家也在去年接連看到多款Xbox遊戲出現在不同平台，甚至微軟近期才宣布《Fable》與《Forza Horizon 6》將跨平台登陸PS5。然而隨著他們無預警接連離開微軟，新任執行長Asha Sharma似乎將採取以往不同立場。

正所謂新官上任三把火，Asha Sharma接掌首日便向社群提出目前對微軟Xbox遊戲看法，於是便有玩家強調「獨佔遊戲非常重要」且「Xbox遊戲應維持平台獨佔」，沒想到Asha Sharma卻出乎意料回應「聽到了」，也代表目前微軟跨平台策略，恐將重新被審視。

另外，Asha Sharma也在先前提到，她希望重拾當年打造Xbox的叛逆精神，持續檢視流程、保留有效做法，並勇於改變不足之處。她坦言自己對遊戲部門仍有許多需要學習之處，未來將以傾聽社群聲音為優先，目標是贏得玩家與開發者的信任，因此目前還無法確定微軟是否會再改回先前獨佔策略，不過能肯定的是，會依照廣大玩家訴求而去作出調整。

關鍵字：XBOX微軟

