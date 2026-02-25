《超級瑪利歐銀河》電影傳多反派　英影院洩4字粉猜「宿敵來襲」

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂全新動畫電影《超級瑪利歐銀河》自從宣布將在2026年4月先後於各地上映後，就讓不少粉絲開始期待電影劇情。不過還未上映之際，就有人意外發現在英國知名連鎖戲院所公告的最新電影大綱中，意外提到瑪利歐將面對「邪惡聯盟」，讓不少粉絲開始猜測很可能是瑪利歐經典宿敵「瓦利歐」即將登場。

▼《超級瑪利歐銀河》電影傳經典宿敵加入。（圖／翻攝自YouTube／Illumination）

根據英國Everyman連鎖影院所流出的電影簡介顯示，先前所公開的角色庫巴並不是唯一反派，「瑪利歐在擊敗庫巴並拯救布魯克林後，將面臨瓦利歐與庫巴二世（Benny Safdie配音）組成的邪惡聯盟。現在，他必須與朋友們以及耀西並肩作戰，阻止他們統治世界的計畫」，雖說目前官方並未對此作出證實，但瑪利歐配音員Chris Pratt先前就曾提到，預告片中並未揭露所有登場角色，因此這次洩漏，讓不少粉絲認為宿敵「瓦利歐」加入很可能性非常之高。

對此，也引起不少粉絲好奇誰將為瓦利歐配音、電影如何解釋瓦利歐與瑪利歐之間極其相似之處等，而據目前所釋出資訊，這部電影似乎融合了多款瑪利歐遊戲劇情元素，像是出現《超級瑪利歐 耀西島》瑪利歐與路易吉回歸嬰兒片段、《超級瑪利歐：奧德賽》中的暴龍，但兩者劇情時間上不屬於相同時段，因此有人認為劇情可能是與時空穿越要素有關。不論如何最終只能到等到，4月1日上映後才能見證分曉。