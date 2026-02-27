ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《血源詛咒》重製美夢粉碎　索尼警告同人作「停止開發」

記者黃冠瑋／綜合報導

早在去年10月就傳出索尼旗下Bluepoint Games公開招募動作設計開發人才，因此當時不少人猜測很可能是經典《血源詛咒》重製。然而隨著索尼公告關閉工作室消息，也意味著粉絲幻想重製美夢跟著粉碎，就連相關同人作品，也被索尼致函警告，請立即停止與《血源詛咒》風格相關開發。

▼索尼《血源詛咒》重製恐難以實現。（圖／翻攝自X／@Bloodborne_PS4）

▲▼索尼《血源詛咒》重製恐難以實現。（圖／翻攝自X／@Bloodborne_PS4）

索尼旗下Bluepoint Games過去曾靠著各種重製IP而享譽業界，正當工作室即將迎來20週年之際，索尼卻祭出了如此噩耗，決定在3月關閉該工作室，預計將有約70名旗下員工恐面臨失業窘境。同時意味著去年謠傳《血源詛咒》重製也宣告破滅，對此PlayStation 發言人則表示：「Bluepoint Games是極具才華的團隊，他們的專業為社群帶來卓越體驗，我們感謝他們的熱情與創意」，關閉裁員對於粉絲而言可說是相當遺憾。

此外，與《血源詛咒》相關作品也跟著遭殃，早在2024年11月一位獨立開發者Maxime Foulquier，就公開他所製作的《血源詛咒：Top Down Arena》同人作品，其玩法靈感源自《暗黑破壞神》系列與《吸血鬼倖存者》，背景以《血源詛咒》的世界觀作為展開，隨著Bluepoint Games工作室關閉消息，Maxime Foulquier也被索尼致函警告，該專案已侵犯了Sony Interactive Entertainment LLC的知識產權，請立即停止開發。同時Maxime Foulquier也痛心表示，Bluepoint的消失是產業的巨大損失，也讓《Bloodborne》重製版的夢想徹底破碎，他不解 Sony為何會做出如此令人失望的決策。

另外，這也不是《血源詛咒》相關同人作品被索尼警告，過去《Bloodborne Kart》也曾因為名稱類似也同樣要求停止開發，最終開發者只好被迫更改遊戲標題，該作品最後在2024年7月以《Nightmare Kart》名稱免費上市。

