《惡靈古堡9》上市前劇情外流　官方罕見發文呼籲：請不要這樣

記者蘇晟彥／綜合報導

CAPCOM旗下經典IP惡靈古堡系列新作《惡靈古堡9：安魂曲》（Resident Evil Requiem）將在27日上市，但在上市前卻傳出遊戲片外流，結局提前曝光。對此，CAPCOM ASIA罕見發文，指出發現多段「不適當手段獲取遊戲遊玩的影片」，強調希望不要在發售前提前曝光以免影響其他玩家遊玩體驗，再度引起議論。

不要期待有艾達王！《惡靈古堡9：安魂曲》製作人解密：請放心的玩

▲▼

繼2021年推出的《惡靈古堡8》後，這次主角將由玩家熟知的「洗手液戰神」更改成「雙主角」的概念，將可以扮演葛蕾斯／里昂兩位角色，分別體驗到因恐懼而步步為營、爽快戰勝敵人的兩種體驗。同時因為「里昂回歸」，同時官方若有似無地將暗喻遊戲將會從9代後有重大轉折，更讓不少玩家引頸期盼。

但遊戲即將在27日上市，上市前卻爆出「遊戲外流」，甚至有些不肖玩家已經將結局曝光在網路上，引起不少怕劇透的玩家傻眼，更讓不少業界的人跳出來大罵「根本就是為了滿足自己，讓其他玩家期待的心情受傷」，對此，CAPCOM ASIA罕見發文，強調已經發現這樣的狀況，在第一時間將這些公開影片提出刪除、警告的動作，同時希望為了讓玩家有最完整的遊玩體驗，希望不要在發售前再度上傳、分享相關影片，期盼玩家能一同守護遊戲，守護玩家對遊戲的感動。

關鍵字：惡靈古堡

【最無辜的那種貓】走一個貓式滑步！牠的小肚肚什麼都能藏

