PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數...業界：太倉促恐成災難

PS6傳延至2028？記憶體危機成變數...業界：太倉促恐成災難

記者楊智仁／綜合報導

時間飛逝，PlayStation 5自2020年問世至今已超過5年，今年將迎來第6個年頭，依照主機世代慣例，7年左右通常是一個世代循環；歷來PlayStation從未與前代間隔超過7年。相較之下Nintendo Switch與Switch 2之間的8年差距、以及Xbox 360到Xbox One的8年空窗，已屬家用主機最長紀錄（但仍不及Game Boy長達12年的壽命）。

▼PS6傳延至2028年？記憶體危機成變數。（圖／翻攝自Sony）▲▼PS6。（圖／翻攝自Sony）

外界原先預期，PlayStation 6可能在2027年11月左右登場，延續PS3、PS4與PS5的節奏，然而最新消息指出，Sony正評估將PS6上市時程延後至2028年甚至2029年。主因是席捲全球的記憶體（RAM）供應危機，隨著Microsoft、Google、Amazon等企業大舉建置AI資料中心，對記憶體晶片的需求暴增，推升成本並擠壓供應，報導指出，此波晶片荒已迫使Valve調整硬體規劃，並影響Steam Deck供貨。

在成本與供應未明朗前Sony傾向觀望，待價格趨穩並確保晶片來源後再敲定量產與上市時程，更早前的傳聞則稱，Sony原規劃於2027年啟動PS6生產，並在2027年底或2028年初推出與前三代策略相符。除了晶片因素，市場環境也是變數，PS5銷量雖與PS4相當，但專用家用主機整體市場似有縮小趨勢。當紅作品如Fortnite、Roblox與Minecraft仍能在舊硬體順暢運行，加上疫情後遊戲開發週期拉長，使現行硬體潛力尚未完全釋放，被視為本世代代表作的《GTA 6》亦尚未上市，技術進步的邊際效益趨緩，卻與開發成本飆升形成拉扯，降低玩家對新世代主機的迫切需求，業界人士直言，若2027年倉促推出PS6恐「對所有人都是災難」。

價格目前仍難預測，記憶體危機與通膨壓力推升消費電子成本，外界普遍預期PS6售價將高於前代，PS5現行價格已較首發時上揚，PS5 Pro更來到750美元水位。分析師早在2024年曾估PS6約600美元，如今多半需要上修。另一方面，Microsoft亦預告次世代Xbox將走「高階高價」路線，顯示新一輪主機大戰的門檻恐將比以往更高。

