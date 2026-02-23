ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

打電動的人越來越少？分析曝「成熟市場」遊戲時間金錢下滑

記者楊智仁／綜合報導

隨著數位經濟發展，我們正身處一場「注意力爭奪戰」，只要產品、服務或平台能讓用戶持續停留在螢幕前，就等同打開廣告收益與變現機會的大門。人們付出的不只是金錢，還有注意力，而根據遊戲產業分析師 Matthew Ball 的說法，如今玩家對電玩遊戲投入的金錢與時間都正在減少。

▼玩家對電玩遊戲投入的金錢與時間都正在減少。（圖／資料照）▲▼遊戲時間減少。（圖／資料照）

在他針對 2025 年遊戲產業趨勢發布的搶先版報告中指出，美國、日本、南韓、英國、德國、法國、加拿大與義大利這「成熟市場 8 國」，疫情前合計占全球超過六成的消費支出。然而疫情過後，這些國家卻面臨一個嚴峻且持續的現實：它們正在這場「注意力戰爭」中節節敗退。一半國家調查顯示，自疫情封鎖高峰期以來，自稱「經常玩遊戲」人口比例反而低於疫情前水準，美國來自 Circana、ESA、Ampere 與美國勞工統計局的數據顯示，參與遊戲的人口比例較疫情前下降約 2.5 至 4 個百分點。

加拿大情況更為明顯，Ball 指出，儘管疫情期間居家時間增加，但玩家數量並未因此穩定成長，根據加拿大產業協會的最新報告 2018 年至 2022 年間，約每六名成年玩家就流失一人。南韓自述為玩家的人數，相較 2017 至 2019 年平均值下降 15%；義大利自 2019 年以來，成年玩家比例也減少超過 5%。

英國的情況則稍有不同，當地在 2020 年疫情期間，遊戲人口比例一度暴增 21% 高於疫情前水準，但隨後逐年下滑，目前已流失當初成長幅度的三分之一。法國、德國與日本則逆勢而行，法國自 2016 年以來，約有 52% 人口自稱會玩遊戲維持穩定；德國的遊戲參與率更較 2019 年增加 4%；日本則是最大變數，自 2019 年以來經常玩遊戲的人數成長 11%，不過 Ball 也指出，日本人口規模有限且持續縮減，實際新增玩家僅約 600 萬人。

關鍵字：遊戲

打電動的人越來越少？分析曝「成熟市場」遊戲時間金錢下滑

