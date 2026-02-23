ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柯南》最新劇場版預告解禁！極速機車追擊戰、天后獻唱主題曲

記者楊智仁／綜合報導

劇場版系列第 29 彈《名偵探柯南：高速公路的墮天使》預定會在 4 月 10 日上映，稍早預告也正式解禁，圍繞著「風之女神」萩原千速，一場極速機車追擊戰即將展開。不僅如此，日本天后 MISIA 也確定獻唱主題曲〈ラストダンスあなたと〉。

《名偵探柯南》單行本已突破 107 卷，全球累計發行量超過 2.7 億冊，電視動畫播出集數亦突破 1100 集。去年上映的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》締造 147.4 億日圓票房，達成日本電影史上首見「連續 3 年票房破百億」、「連續 2 年觀影人次破千萬」紀錄，此次新作《高速公路的墮天使》也被視為為系列注入新風格的關鍵作品。

故事舞台設定在神奈川橫濱，柯南一行人前往「神奈川摩托車節」時，神秘黑色機車「路西法」突然現身，背後牽扯出神奈川縣警交通機動隊、被稱為「風之女神」的白牌女警萩原千速。搭載高度駕駛輔助系統的最新白牌機車「天使」，將與黑色墮天使「路西法」展開高速對決，揭開一場史上最速的公路推理戰。

預告中可見千速在因公殉職的弟弟萩原研二忌日之際追憶過往，兩年前的神秘機車事故與「路西法」的關聯逐漸浮現。隨著主題曲旋律響起，千速高速追擊敵車，上演驚險貼身對撞場面；少年偵探團陷入危機，小蘭甚至遭人擄走，而千速的機車更被裝上炸彈，緊張氣氛全面升級。

負責演唱主題曲的 MISIA 曾以〈Everything〉、〈アイノカタチ〉等歌曲走紅，並自 2019 年至 2025 年連續 7 年擔任《NHK紅白歌合戰》紅組壓軸，是日本代表性歌姬之一，此次距離她上一次演唱電影主題曲已相隔約 5 年，MISIA表示，能為深受喜愛的《柯南》系列獻唱深感榮幸，本次作品聚焦萩原千速未曾被描寫的內心世界，她透露，〈ラストダンスあなたと〉不僅傳達「最後」的感傷，更蘊含不會消逝的羈絆與記憶，象徵即使失去也能持續支撐內心的力量，希望歌曲能在故事的緊張與餘韻中溫柔陪伴觀眾。

