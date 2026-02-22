DK讓二追三前進香港！T1第一賽段遭淘汰無緣參加First Stand

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK Cup 來到季後賽敗部第三輪賽程，由 Showmaker 率領的 DK 挑戰去年世界冠軍 T1。系列賽 T1 一度取得 2-0 領先，沒想到 DK 展現韌性三四局連續壓制對手把比分追平，最後靠著關鍵龍團一波掃射，DK 擊敗 T1 前進下一輪，同時也取得前往香港的門票。

《英雄聯盟》LCK Cup 決賽周 2 月 28 日 - 3 月 1 日期間於香港「啟德體藝館」進行，在 Gen.G、BFX 季後賽過關斬將的情況下，DK 與 T1 要爭奪最後一張前往香港的機票。系列賽前兩局 T1 節奏相當順暢，很快就取得 2-0 領先，正當大家以為 T1 會輕易拿下 BO5 時，DK 突然發起反攻，不論是打野關鍵搶龍，又或者團戰上拉扯都壓制住對手，T1 第三局特殊選角「卡力斯」以及第四局混淆位也沒有起到太好效果，轉眼間 DK 已經把比分扳平。

第五局最關鍵團戰出現在 17 分鐘，陣容必須打出快節奏壓制的 T1 小龍被偷走，接下來團戰所有人擠在一起被 DK 好運姊掃了滿堂彩，關趁勢拿下三殺基本讓比賽定調。最終 DK 讓二追三擊敗 T1 拿下系列賽，同時取得前往香港的門票。接下來他們會先和 BFX 於敗部碰頭，決定誰能夠代表 LCK 出戰 First Stand ( LCK 有兩張票 )，獲勝者則可以到總決賽挑戰 Gen.G。