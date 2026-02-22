ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

DK讓二追三前進香港！T1第一賽段遭淘汰無緣參加First Stand

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK Cup 來到季後賽敗部第三輪賽程，由 Showmaker 率領的 DK 挑戰去年世界冠軍 T1。系列賽 T1 一度取得 2-0 領先，沒想到 DK 展現韌性三四局連續壓制對手把比分追平，最後靠著關鍵龍團一波掃射，DK 擊敗 T1 前進下一輪，同時也取得前往香港的門票。

▲▼DK讓二追三。（圖／翻攝自LCK）

《英雄聯盟》LCK Cup 決賽周 2 月 28 日 - 3 月 1 日期間於香港「啟德體藝館」進行，在 Gen.G、BFX 季後賽過關斬將的情況下，DK 與 T1 要爭奪最後一張前往香港的機票。系列賽前兩局 T1 節奏相當順暢，很快就取得 2-0 領先，正當大家以為 T1 會輕易拿下 BO5 時，DK 突然發起反攻，不論是打野關鍵搶龍，又或者團戰上拉扯都壓制住對手，T1 第三局特殊選角「卡力斯」以及第四局混淆位也沒有起到太好效果，轉眼間 DK 已經把比分扳平。

第五局最關鍵團戰出現在 17 分鐘，陣容必須打出快節奏壓制的 T1 小龍被偷走，接下來團戰所有人擠在一起被 DK 好運姊掃了滿堂彩，關趁勢拿下三殺基本讓比賽定調。最終 DK 讓二追三擊敗 T1 拿下系列賽，同時取得前往香港的門票。接下來他們會先和 BFX 於敗部碰頭，決定誰能夠代表 LCK 出戰 First Stand ( LCK 有兩張票 )，獲勝者則可以到總決賽挑戰 Gen.G。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

推薦閱讀

DK讓二追三前進香港！T1第一賽段遭淘汰無緣參加First Stand

《新世紀福音戰士》30周年祭盛大開跑！首日驚傳盜錄...官方警告

海外大神爆改ROG Ally　重現36年「GameBoy」卡聲勾起玩家回憶

Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲...總裁喊：不允許糟糕AI

爆料揭索尼工作室關閉內幕　多項專案被打槍重創士氣...離職達60人

《鬼滅之刃 無限城》第二章Logo首公開！ufotable揭諸多動畫情報

不滿Switch被沒收...美11歲男童竟開槍射殺養父　坦言：未想後果

《PTCG Pocket》擴充包「帕底亞驚奇」26日登場　活動懶人包看此

漫畫家被古人創作姿勢嚇到「現代人不可能」　網笑：腰痛警報

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰！上萬訓練家到台南...還有光雕秀

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

漫畫家被古人創作姿勢嚇到

爆料揭索尼工作室關閉內幕

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

《PTCG Pocket》新擴充包

Switch被沒收...美11歲男童開槍射父

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

《新世紀福音戰士》活動驚傳盜錄

最新新聞

《英雄聯盟》DK讓二追三前進香港

《新世紀福音戰士》活動驚傳盜錄

海外大神爆改ROG Ally

Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲

爆料揭索尼工作室關閉內幕

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

Switch被沒收...美11歲男童開槍射父

《PTCG Pocket》新擴充包

漫畫家被古人創作姿勢嚇到

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366