熬夜玩新作上班睡眠不足？美國同事一句「早退回家玩」網笑翻

記者楊智仁／綜合報導

先前一則社群貼文在日本網路掀起討論，一名網友分享自己因為沉迷新作遊戲而睡眠不足，卻被美國同事勸說「睡眠是人類最重要的東西」，原以為對方是自律派菁英，沒想到下一句卻神轉折，讓網友笑喊「這才是超級能幹的人！」

▼熬夜玩新作睡不足...美同事神回網笑翻。（示意圖／資料照）▲▼外媒任天堂不會參加 2024 Gamescom。（示意圖／記者樓菀玲攝）

原PO表示，自己提到「因為新作遊戲睡眠不足」時，美國同事語重心長地說，「就算喜歡的遊戲發售，也不要削減睡眠時間，睡眠是人類最重要的」，原PO心想「果然是工作能力一流的人，思維就是不一樣」，然而對方隨即補上一句，「如果是我，會增加早上遲到的次數，下午偷偷提早下班來確保遊戲時間，要削減的是上班時間。」突如其來的發言讓原PO再次感嘆「能幹的人果然不一樣。」

這段對話被轉發後迅速引發網友熱議，推特吸引超過 350 萬觀看及 11 萬按讚，留言區也出現不少「理想職場模式」的討論。有網友分享，遇到遊戲發售日會直接請假，看棒球比賽也會安排休假或早退，只要團隊運作順暢就沒問題；也有人表示，和優秀又值得尊敬的同事共事時，工作反而輕鬆許多，只要從他們身上學習技術與態度即可。

更有趣的是，有人提到《羊蹄山戰鬼》發售當天，後輩「突然急病請假」，自己則選擇裝作不知情，展現「成熟的大人溫柔」。另有人表示，從這則貼文能看到文化差異，亞洲職場大家習慣壓縮個人生活配合工作，甚至有時候工作早就做完還是得待在位子替明天的事情提前奮戰。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

