《新世紀福音戰士》30周年祭盛大開跑！首日驚傳盜錄...官方警告

記者楊智仁／綜合報導

為慶祝動畫《新世紀福音戰士》系列30周年，紀念活動「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（簡稱Eva Fes）日前在橫濱體育館盛大開幕。不過活動首日即傳出有觀眾偷拍舞台與螢幕畫面並上傳社群平台，主辦單位22日於官網發布聲明，呼籲停止違規行為。

▼Eva Fes在橫濱體育館盛大開幕。（圖／翻攝自推特）

本次活動最大亮點，是為活動全新製作的短篇動畫《新世紀福音戰士 放送30周年記念特別興行》，並以會場限定形式全球首度公開。此外，現場也安排聲優與導演對談舞台、展示區與限定商品販售等多項企劃，然而，仍有來場觀眾在明令禁止拍攝的「STAGE AREA」區域偷拍，並將內容上傳至社群引發爭議。

官方隨即發布公告指出，「在『EVANGELION:30+；』『STAGE AREA』公演中，偷拍及未經許可於社群平台轉載、分享內容皆屬禁止行為，可能涉及法律責任敬請配合。」由於活動將持續至 23 日，主辦方也再次提醒觀眾遵守規範。