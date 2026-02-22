Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲...總裁喊：不允許糟糕AI

記者楊智仁／綜合報導

微軟宣布人事異動，任命目前微軟 AI 開發團隊產品總裁 Asha Sharma 出任 Xbox 新任執行長，接替在公司服務 35 年的 Phil Spencer，同時，Xbox 總裁暨營運長 Sarah Bond 將離開微軟，遊戲工作室負責人 Matt Booty 則升任新設立的首席內容長一職。

▼Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲。（圖／翻攝自微軟）

Sharma 過去曾在微軟主導 AI 業務，也曾於 Meta 與 Instacart 擔任高階職務，由於其 AI 背景鮮明，外界關心未來生成式 AI 是否將大量導入 Xbox 遊戲，不過她接受外媒專訪時表示自己「無法容忍糟糕的AI」。Sharma指出，AI 長期以來就是遊戲產業的一部分，未來也會持續存在，但強調「偉大的故事仍然由人類創造」，她坦言，遊戲業需要新的成長動能，但不會為了短期效率而犧牲品質。

進一步聲明中，她更明確表示，隨著變現模式與AI技術發展，Xbox不會追逐短期效益，也不會讓平台充斥「無靈魂的AI內容」，她強調，「遊戲始終是藝術，由人類打造，並結合我們所提供的創新科技完成。」Sharma 表示，希望重拾當年打造 Xbox 的叛逆精神，持續檢視流程、保留有效做法，並勇於改變不足之處。她坦言自己對遊戲部門仍有許多需要學習之處，未來將以傾聽社群聲音為優先，目標是贏得玩家與開發者的信任，並以長期「穩定性」證明決心。