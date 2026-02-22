ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲...總裁喊：不允許糟糕AI

記者楊智仁／綜合報導

微軟宣布人事異動，任命目前微軟 AI 開發團隊產品總裁 Asha Sharma 出任 Xbox 新任執行長，接替在公司服務 35 年的 Phil Spencer，同時，Xbox 總裁暨營運長 Sarah Bond 將離開微軟，遊戲工作室負責人 Matt Booty 則升任新設立的首席內容長一職。

▼Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲。（圖／翻攝自微軟）▲▼Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲。（圖／翻攝自微軟）▲▼Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲。（圖／翻攝自微軟）

Sharma 過去曾在微軟主導 AI 業務，也曾於 Meta 與 Instacart 擔任高階職務，由於其 AI 背景鮮明，外界關心未來生成式 AI 是否將大量導入 Xbox 遊戲，不過她接受外媒專訪時表示自己「無法容忍糟糕的AI」。Sharma指出，AI 長期以來就是遊戲產業的一部分，未來也會持續存在，但強調「偉大的故事仍然由人類創造」，她坦言，遊戲業需要新的成長動能，但不會為了短期效率而犧牲品質。

進一步聲明中，她更明確表示，隨著變現模式與AI技術發展，Xbox不會追逐短期效益，也不會讓平台充斥「無靈魂的AI內容」，她強調，「遊戲始終是藝術，由人類打造，並結合我們所提供的創新科技完成。」Sharma 表示，希望重拾當年打造 Xbox 的叛逆精神，持續檢視流程、保留有效做法，並勇於改變不足之處。她坦言自己對遊戲部門仍有許多需要學習之處，未來將以傾聽社群聲音為優先，目標是贏得玩家與開發者的信任，並以長期「穩定性」證明決心。

關鍵字：微軟Xbox

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

推薦閱讀

《新世紀福音戰士》30周年祭盛大開跑！首日驚傳盜錄...官方警告

海外大神爆改ROG Ally　重現36年「GameBoy」卡聲勾起玩家回憶

Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲...總裁喊：不允許糟糕AI

爆料揭索尼工作室關閉內幕　多項專案被打槍重創士氣...離職達60人

《鬼滅之刃 無限城》第二章Logo首公開！ufotable揭諸多動畫情報

不滿Switch被沒收...美11歲男童竟開槍射殺養父　坦言：未想後果

《PTCG Pocket》擴充包「帕底亞驚奇」26日登場　活動懶人包看此

漫畫家被古人創作姿勢嚇到「現代人不可能」　網笑：腰痛警報

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰！上萬訓練家到台南...還有光雕秀

《Void War》慘遭版權砲　元凶「超大金屬」太像《戰鎚40,000》

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

漫畫家被古人創作姿勢嚇到

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

《PTCG Pocket》新擴充包

Switch被沒收...美11歲男童開槍射父

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰

爆料揭索尼工作室關閉內幕

《GTA》大賣惹怒美國政府？

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

最新新聞

《新世紀福音戰士》活動驚傳盜錄

海外大神爆改ROG Ally

Xbox新執行長上任！玩家憂AI淹沒遊戲

爆料揭索尼工作室關閉內幕

《鬼滅之刃》無限城第二章Logo首公開

Switch被沒收...美11歲男童開槍射父

《PTCG Pocket》新擴充包

漫畫家被古人創作姿勢嚇到

寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰

《Void War》慘遭版權砲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366