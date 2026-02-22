ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

爆料揭索尼工作室關閉內幕　多項專案被打槍重創士氣...離職達60人

記者楊智仁／綜合報導

PlayStation Studios 旗下 Bluepoint Games 近期宣布關閉，引發遊戲界討論，日前更有爆料者 DetectiveSeeds 於社群平台發文表示，他已匿名訪問兩名前員工，進一步揭露工作室內部狀況與專案始末，根據其說法，兩名前員工分屬不同部門並已確認離職，因此同意在匿名條件下說明情況。

▼爆料揭工作室Bluepoint Games關閉內幕。（圖／翻攝自Steam）▲▼ 戰神。（圖／翻攝自Steam）

兩人指出 Bluepoint 曾在開發《戰神：諸神黃昏》期間，向 PlayStation 提案製作一款《戰神》宇宙的即時服務型遊戲並獲得批准，由於當時公司有意推動即時服務作品，加上團隊對《戰神》IP相當熟悉專案因此展開。不過，該專案多次錯過開發時程，規模與人力負荷逐漸超出工作室原有能力，這類型遊戲並非 Bluepoint 擅長領域，員工甚至強調「我們其實不該做即時服務型遊戲」。最終，專案在多次延期後遭到取消，兩人也提到《星鳴特攻》被終止後，集團內部對即時服務型專案的審查壓力明顯升高。

消息人士並透露《戰神》專案取消後，Bluepoint 於 2025 年曾向 PlayStation 提交 4 項新企劃，但皆未獲「綠燈」批准，其中包含 2 款單機重製案。據稱 PlayStation 認為部分企劃市場前景有限而未通過，工作室在關閉前，並沒有任何已獲批准並取得資金支持的專案。

此外，對於員工去向兩名消息來源說法不同，一人表示獲得轉職至 Sony Interactive Entertainment 其他部門的機會，另一人則稱未獲相關協助。消息亦指出，在專案接連被否決後內部士氣逐漸下滑，部分成員在正式關閉前已陸續離職，關閉時人數約落在 50 至 60 人之間。

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

