《PTCG Pocket》擴充包「帕底亞驚奇」26日登場　活動懶人包看此

記者蘇晟彥／綜合報導 

寶可夢集換式卡牌手遊《Pokémon Trading Card Game Pocket》全新主題擴充包「帕底亞驚奇」將於 2 月 26 日更新，本次將以《寶可夢 朱／紫》中最初的夥伴新葉喵、呆火鱷及潤水鴨還有眾多帕底亞地區寶可夢現蹤，同時全新收藏冊、收藏版也將於 3 月 1 日正式登場。

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

部分在「帕底亞驚奇」中登場的卡牌

新葉喵[⬥] 

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）
．呆火鱷[⬥] 

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

．潤水鴨[⬥]

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

賽富豪ex [⬥⬥⬥⬥]

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

魔幻假面喵ex [⬥⬥⬥⬥]

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

此外，在3月1日，繪有新葉喵等能在帕底亞地區遇見的寶可夢們的新收藏冊和收藏板將會登場。透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌。

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

遊戲裡的活動陸續登場
① 「帕底亞驚奇勳章活動」開跑

在「勳章活動」，若贏得與玩家的對戰，就能獲得可設定成個人資訊的勳章。此外，也會推出可在贏得「與他人對戰」後獲得「閃亮沙子」等的任務。
舉辦期間：2月下旬～3月上旬

② 「獎勵週」開跑
獎勵週期間會推出「獎勵週任務」。
透過登入和對戰來獲得開包沙漏及特別的周邊物品等報酬吧。
舉辦時期：3月上旬

③ 炭小侍掉落活動
只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包B系列第5波。
舉辦期間：3月中旬〜3月下旬

④ 得卡挑戰活動
「布撥」和「帕底亞土王」的特典卡將會在得卡挑戰登場。
另外在活動期間中，能獲得活動商店券和特典卡兌換券的任務也會同步開跑（特典卡兌換券可用來兌換特典卡）。
舉辦期間：3月中旬〜3月下旬
 

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.