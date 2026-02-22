漫畫家被古人創作姿勢嚇到「現代人不可能」　網笑：腰痛警報

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家 姫川明輝 近日在社群平台 X 發文，分享自己觀看 NHK 去年播出的電視劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》時的驚訝發現，劇中描繪江戶時代畫師作畫時的姿勢，竟是跪坐或伏地完成，讓他直呼「現代人根本辦不到」。

▼漫畫家被古人創作姿勢嚇到。（圖／翻攝自@AkiraHimekawa推特）

姬川明輝表示，讓他震驚的是江戶時代繪師畫畫時的姿勢，「那個年代的人並不覺得辛苦」，當年多半以座卓（矮桌）作畫，比起現在習慣使用工作桌與人體工學椅的環境，「對我們來說真的不可能！」姬川明輝也畫出一張對比圖，從江戶時代、昭和 30 年代到令和時代，呈現創作者作畫姿勢的變遷，引發同業熱烈回應。

有漫畫家分享，自己剛出道時為《假面騎士》漫畫化作品趕稿，月產超過 300 頁，因臨時助理增加、桌子不夠，只好在鋪著棉被的房間裡擺矮桌作畫，累了就直接往後倒頭小睡；也有人表示，自己現在仍用矮桌作畫，甚至出道作第一話是在暖桌完成，「不用太拘泥於姿勢」；還有漫畫家提到，浮世繪名家歌麿曾躺著作畫，如今腰痛的畫家其實也會這麼做，「腰痛是每個時代的敵人」。