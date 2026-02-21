寶可夢GO Tour創春節旅遊高峰！上萬訓練家到台南...還有光雕秀

記者楊智仁／綜合報導

「Pokémon GO Tour」再訪府城，自20日起連三日於臺南都會公園及奇美博物館園區舉辦的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，會場除了有三大活動主題棲息地造景、寶可夢造型氣球、「皮卡丘」＆「伊布」見面會和全球首創夜間光雕秀，更有數十攤美食攤位等你來一飽口福。遊戲內活動則有：各級團體戰、最「有型」的限定調查、首次登場異色寶可夢、遇見扮裝「皮卡丘」，以及首創的「超級之夜」讓你白天玩到夜晚，盡情與來自世界各地的訓練家交流同歡。

《Pokémon GO》遊戲全球負責人吳友軒 (Ed Wu)及亞太區行銷總監許世婉 (Elaine Hui)出席活動接受媒體訪問，並於會談中分享，遊戲團隊一直感受到來自台灣訓練家們的熱情投入與回饋，這也是為何團隊再度藉由「春節」的時間節點來規劃本次的「GO Tour：卡洛斯－台南」。團隊得知台灣在過年有「回娘家」習俗後，也不忘於受訪中提到，「遊戲推出十年以來，一路受到不分男女、老少的許多玩家喜愛，社群是《Pokémon GO》最核心也最重視的，期待舊雨新知可以藉由這樣的線下活動機會，不論是回來遊戲看看，甚或體驗線下活動的熱鬧冒險氛圍。」

本次於會場中，也特別設置了社群大使帳篷，以迎接來自世界各地的遊戲社群大使們交流互動。本次活動中共有70位社群大使與會；包括台港澳區域即有35名，以及日本、韓國、印度及其他國家地區等皆積極來台參與。《Pokémon GO》遊戲全球負責人吳友軒 (Ed Wu)也透過安排線下活動與社群大使們面對面，實際交流不同訓練家群體們的意見，作為未來遊戲營運及活動規劃更臻精良的參考。

本次依照入場券將有三個活動主題棲息地，整個臺南都會公園也打造成「中央村莊」、「海岸研究所」及「山脈地帶」三大區塊，並搭配主題造景提供沈浸感受。會場中共豎立三座大型皮卡丘氣球，是本次必訪的拍照景點。同時會場主舞台將定時舉辦「皮卡丘」＆「伊布」見面會萌翻大小朋友，本次獨創的光雕秀展演則預計在每晚18:15、18:35及18:57分*，投射光影在奇美博物館壯麗的主體建築上，讓訓練家的夜間冒險更加奇幻動人。