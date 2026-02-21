ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柯南》聲優曝「前兩話倒過來錄」...作者不知笑喊：被騙了

記者楊智仁／綜合報導

為慶祝電視動畫30周年，電視動畫《名探偵柯南》特展19日在東京巨蛋城 Prism Hall 舉辦開幕紀念儀式，原作者 青山剛昌 親自登台，現場更因一段首次公開的錄音秘辛驚呼「被騙了」掀起話題。

▼柯南公開的錄音秘辛。（圖／翻攝自【アニメ】名探偵コナン）▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，這次活動邀請主題曲歌手 倉木麻衣，以及聲優 高山南、山口勝平 共同出席，談到印象最深刻的場景時，為柯南配音的高山回憶角色變小後首次開口說「欸？」那幕至今仍令人難忘。此外，談及柯南與新一實為同一人物的角色詮釋時，山口勝平表示，畢竟柯南是主角，因此在詮釋新一時會刻意帶出些許「柯南感」。

高山則透露更多細節，動畫第 1 話與第 2 話其實是「倒過來錄製」，藉此幫助確立柯南角色定位，此話一出，青山剛昌當場驚訝直呼，「欸？我不知道，原來被騙了！」露出震驚表情。本次特展將於 20 日至 3 月 29 日在東京巨蛋城 Prism Hall舉行，規劃從企劃、主題曲到製作流程等多個展區，帶領觀眾一窺動畫從原畫上色到角色動起來的幕後過程，青山最後也向粉絲喊話，「我還在構思更多有趣的發展，謎團也會陸續解開，請大家拭目以待。」

▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：柯南

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

