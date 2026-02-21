任天堂或將推Switch 2雙螢幕？爆料者鎖定多項專利有望今年登場

記者楊智仁／綜合報導

關於任天堂新世代主機「Nintendo Switch 2」的傳聞持續升溫，爆料者 VNDER 近日再度發聲，直言「雙螢幕」構想早已不只是傳聞，並推測相關產品有機會在今年內亮相。

▼爆料者曝Switch 2有望推出雙螢幕 。（圖／記者蘇晟彥攝）

VNDER 指出，過去一年間已有多項與雙螢幕應用相關的專利公開，其中包括可將第二螢幕的遊戲內容同步傳輸至電視顯示的技術設計，顯示任天堂可能已為相關玩法預作準備。他甚至將此構想與即將推出的 Virtual Boy 相關產品類比，暗示任天堂可能再次嘗試具實驗性質的硬體方案。

此外，他也提出其他可能的實現方式，例如透過智慧型手機作為輔助螢幕，類似《Everybody 1-2-Switch!》曾採用的玩法模式。至於硬體層面，他認為重量或許會成為潛在問題，但續航力影響相對有限，因為裝置很可能具備獨立電源設計。

除了專利動向外，VNDER也觀察到任天堂近年持續擴充「Nintendo Classics」復刻遊戲陣容，同時傳出部分早期《寶可夢》作品有望登上 Switch 平台，而其中部分作品原本即採用雙螢幕架構，這些因素在他看來，進一步強化了雙螢幕回歸的可能性。