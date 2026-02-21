ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？爆料者鎖定多項專利有望今年登場

記者楊智仁／綜合報導

關於任天堂新世代主機「Nintendo Switch 2」的傳聞持續升溫，爆料者 VNDER 近日再度發聲，直言「雙螢幕」構想早已不只是傳聞，並推測相關產品有機會在今年內亮相。

▼爆料者曝Switch 2有望推出雙螢幕 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

VNDER 指出，過去一年間已有多項與雙螢幕應用相關的專利公開，其中包括可將第二螢幕的遊戲內容同步傳輸至電視顯示的技術設計，顯示任天堂可能已為相關玩法預作準備。他甚至將此構想與即將推出的 Virtual Boy 相關產品類比，暗示任天堂可能再次嘗試具實驗性質的硬體方案。

此外，他也提出其他可能的實現方式，例如透過智慧型手機作為輔助螢幕，類似《Everybody 1-2-Switch!》曾採用的玩法模式。至於硬體層面，他認為重量或許會成為潛在問題，但續航力影響相對有限，因為裝置很可能具備獨立電源設計。

除了專利動向外，VNDER也觀察到任天堂近年持續擴充「Nintendo Classics」復刻遊戲陣容，同時傳出部分早期《寶可夢》作品有望登上 Switch 平台，而其中部分作品原本即採用雙螢幕架構，這些因素在他看來，進一步強化了雙螢幕回歸的可能性。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【羽毛球QQ】棒球隊用「球棒」打羽毛球！　流暢對打網友驚：太強了吧

推薦閱讀

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員...執行長嘆「遊戲製作難永續」

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？爆料者鎖定多項專利有望今年登場

任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

VT桃鈴音音「闖空門」有眉目　從犯已逮本尊怒言：永不忘記你

「柯南、暗殺教室、KERORO」情懷回歸！2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評　簡介「秒刪Apex」標籤止血

百萬銷量系列重磅合作！《王權：巫師》化身傑洛特將展開史詩冒險

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

《GTA》大賣惹怒美國政府？

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

神級正妹重現「裸泳」名場景！

2026話題動漫電影一次看

最新新聞

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

VT桃鈴音音闖空門有眉目！

2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

《刺客教條》主機版傳畫質大提升

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366