任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

記者楊智仁／綜合報導

一項最新科學研究指出，規律進行腦力訓練遊戲，確實可能對大腦產生顯著正面影響，甚至有機會抵銷約10年的老化影響。此發現也被外界解讀為，早年投入大量時間遊玩任天堂《腦部鍛鍊》的玩家，或許真的「玩得有價值」。

▼任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化。（圖／翻攝自任天堂）

研究核心發現顯示，每天進行30分鐘高強度的認知訓練，可提升大腦中乙醯膽鹼（acetylcholine）的濃度。乙醯膽鹼是一種重要的神經傳導物質，負責在大腦中傳遞訊息，並與學習能力、記憶力及專注力密切相關，然而該物質濃度通常會隨年齡增長而逐漸下降。

本次研究追蹤95名65歲以上受試者，為期10周，結果顯示，持續每日進行30分鐘腦力訓練後，受試者體內乙醯膽鹼平均提升2.3%。雖然數字看似不大，但一般情況下大腦乙醯膽鹼濃度每10年約下降2.5%，換言之，這樣的提升幅度，可能相當於抵銷約一個世代的自然老化影響。

不過研究也強調，並非所有遊戲都能達到相同效果，唯有專門設計用來刺激認知功能的腦力訓練遊戲，才具有提升乙醯膽鹼的作用，例如任天堂曾推出的《腦部鍛鍊》。測試中有一半受試者遊玩一般休閒遊戲，如《Candy Crush》或接龍，其乙醯膽鹼濃度並未出現變化。

任天堂《腦部鍛鍊》是與日本神經科學家川島隆太博士合作開發，川島博士專長領域即為「腦齡」與失智症預防研究，該系列在日本以「腦齡」為名推出，目的正是透過數學運算、記憶測驗等每日訓練項目，維持並活化腦部功能。《腦部鍛鍊》系列最早於2006年推出，內容包含多種以數學計算、記憶回溯與反應能力為核心的迷你遊戲，玩家每天進行練習後，系統會依表現給予腦齡評分，該系列後續推出多款續作，並於2020年登上Nintendo Switch平台。