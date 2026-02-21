ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

記者楊智仁／綜合報導

一項最新科學研究指出，規律進行腦力訓練遊戲，確實可能對大腦產生顯著正面影響，甚至有機會抵銷約10年的老化影響。此發現也被外界解讀為，早年投入大量時間遊玩任天堂《腦部鍛鍊》的玩家，或許真的「玩得有價值」。

▼任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化。（圖／翻攝自任天堂）▲▼腦力訓練。（圖／翻攝自任天堂）

研究核心發現顯示，每天進行30分鐘高強度的認知訓練，可提升大腦中乙醯膽鹼（acetylcholine）的濃度。乙醯膽鹼是一種重要的神經傳導物質，負責在大腦中傳遞訊息，並與學習能力、記憶力及專注力密切相關，然而該物質濃度通常會隨年齡增長而逐漸下降。

本次研究追蹤95名65歲以上受試者，為期10周，結果顯示，持續每日進行30分鐘腦力訓練後，受試者體內乙醯膽鹼平均提升2.3%。雖然數字看似不大，但一般情況下大腦乙醯膽鹼濃度每10年約下降2.5%，換言之，這樣的提升幅度，可能相當於抵銷約一個世代的自然老化影響。

不過研究也強調，並非所有遊戲都能達到相同效果，唯有專門設計用來刺激認知功能的腦力訓練遊戲，才具有提升乙醯膽鹼的作用，例如任天堂曾推出的《腦部鍛鍊》。測試中有一半受試者遊玩一般休閒遊戲，如《Candy Crush》或接龍，其乙醯膽鹼濃度並未出現變化。

任天堂《腦部鍛鍊》是與日本神經科學家川島隆太博士合作開發，川島博士專長領域即為「腦齡」與失智症預防研究，該系列在日本以「腦齡」為名推出，目的正是透過數學運算、記憶測驗等每日訓練項目，維持並活化腦部功能。《腦部鍛鍊》系列最早於2006年推出，內容包含多種以數學計算、記憶回溯與反應能力為核心的迷你遊戲，玩家每天進行練習後，系統會依表現給予腦齡評分，該系列後續推出多款續作，並於2020年登上Nintendo Switch平台。

關鍵字：任天堂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【悲痛畫面】狗狗受困火海命危！飼主抱毛孩「嘴對嘴」搶命

推薦閱讀

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員...執行長嘆「遊戲製作難永續」

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？爆料者鎖定多項專利有望今年登場

任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

VT桃鈴音音「闖空門」有眉目　從犯已逮本尊怒言：永不忘記你

「柯南、暗殺教室、KERORO」情懷回歸！2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評　簡介「秒刪Apex」標籤止血

百萬銷量系列重磅合作！《王權：巫師》化身傑洛特將展開史詩冒險

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

《GTA》大賣惹怒美國政府？

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

神級正妹重現「裸泳」名場景！

2026話題動漫電影一次看

最新新聞

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

VT桃鈴音音闖空門有眉目！

2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

《刺客教條》主機版傳畫質大提升

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366