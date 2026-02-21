ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

記者楊智仁／綜合報導

中國四川成都先前舉辦大型動漫展活動期間，一段現場影片在日本社群平台引發關注，一名扮演日本漫畫《死亡筆記本》主角夜神月的 Coser，在舞台表演橋段中拿出道具筆記本，當眾寫下「高市早苗」四字並向觀眾展示，現場隨即響起歡呼聲。

▼中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗。（圖／翻攝自推特）▲▼死亡筆記本。（圖／翻攝自推特）

此事發生背景正值近期中日政治氣氛升溫之際，先前，日本政界「台灣有事」論引發中國方面強烈反彈，隨後中國部分 ACG 活動傳出取消或轉型為強調「去日本 IP」，網路上也流傳所謂動漫作品「黑名單」，包含《死亡筆記本》、《名偵探柯南》、《寶可夢》、《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》等多部知名作品。

由於《死亡筆記本》原作設定為「在筆記本寫下名字者將會死亡」，因此「寫名字」在作品語境中具有明確象徵意義，該影片被轉傳至日本社群讓不少人傻眼，網友質疑在動漫活動中加入政治的必要性，也有人反諷「既然這麼反日，為何還要 Cos 日本作品」、「文化和政治應該要分開呀」、「那麼在意其他國家的元首？」相關討論迅速擴散。

