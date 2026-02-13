ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《動物迷城》聲優仲村宗悟「差點被揍」　談最難忘橋段：投入靈魂

記者蘇晟彥／台北報導

遊戲工作室 Metal Head Games 研發、在台灣由雲豹娛樂代理的懸疑越獄 RPG《動物迷城》（Back to the Dawn）將在3 月 5日正式上市，其中飾演主角狐狸「湯瑪斯」的聲優仲村宗悟在電玩展期間特別接受媒體訪問，他說，自己覺得最能打動玩家的瞬間是「跨越重重困難、達成自己心中目標結局那種不屈不撓精神的那一刻」，也希望玩家能親自前去遊戲中體驗其中魅力。他也笑稱，自己之前與另外一位主角「黑豹」（間宮康弘飾）見面時，明明自己沒做壞事，就感覺會被對方痛扁一頓！

▼仲村宗悟在前一天還有工作的狀況下，凌晨飛來台灣參加舞台活動、接受媒體聯訪。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 動物迷城 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《動物迷城》故事講述正直的狐狸記者湯瑪斯（Thomas）因揭發城市黑暗面而被誣陷關入圓石城監獄，他必須在21天內透過探索、交友、技能提升，在派系林立的監獄中生存並揭開陰謀真相，成功逃脫。

在這次電玩展期間，負責替湯瑪斯配音的聲優仲村宗悟也特別抽空到電玩展參加舞台活動、接受媒體聯訪，他說，在配音過程中，主角湯瑪斯做為記者，要摸擬出具有追求真相的正義感以及狐狸般狡詐的感覺，這樣的深度讓他備感挑戰。

他補充，在演繹過程中，最大的挑戰與樂趣在於表現角色的「雙面性」：面對獄友時，湯瑪斯會隱藏情感、自然地交流；但面對獄警或需要套取情報的對象時，他又會展現出狐狸特有的「狡猾」與圓滑，利用話術引導局勢對自己有利。

在配音過程中，他覺得「在會客室與宿敵見面」的場景讓他印象最深刻，必須將情緒轉變成極致的憤怒，是自己在整部作品中投入最多靈魂來演繹的橋段。

▲▼ 動物迷城 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，仲村宗悟說，雖然在配音過程中沒有遇到另外一位主角「黑豹」（間宮康弘飾），但有在日本的活動上見識到本尊，本人看起來極度強壯，甚至比遊戲中的角色更強壯，加上當天穿著橘色囚服CosPlay裝扮，再搭配鎖鏈，讓他忍不住想：「我明明沒做壞事，卻覺得好像會被他痛扁一頓。」。

而這也是仲村宗悟首次參加台北電玩展，對現場的規模與熱情給予高度評價，直呼這是「最棒的電玩展」。他在活動前特地參觀了《動物迷城》的展區，對於官方將展位設計成「監獄牢房」的巧思感到驚艷。「連牢房欄杆都非常堅固，馬桶也沒有蓋子，細節還原度真的很高。」看到玩家們在「牢房」內忘我試玩、外頭大排長龍的景象，以及大螢幕上的震撼展示，讓他深受感動。

遊戲將於 3 月 5 日正式上市。

