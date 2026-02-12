ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

少女漫始祖《凡爾賽玫瑰》快閃店亮相　情感糾葛經典打卡點必拍

記者楊智仁／綜合報導

全球累計銷量超過 2300 萬冊，少女漫畫始祖的經典鉅作、陪伴無數讀者走過半世紀的《凡爾賽玫瑰》快閃店於 2/10-3/22 進駐新光三越台北南西店一館九樓，為了讓粉絲們一秒進入那段交織著愛情、忠誠與革命的史詩劇情中，快閃店推出四大拍照打卡點重現作品，象徵王權與理想對立的「紅白玫瑰合影牆」，出現時背後總會出現玫瑰的瑪麗皇后、眼睛像鑽石閃閃發光的奧斯卡、深情的安德烈及伯爵漢斯等人的「四大主角相框」，集結知名場景的「經典原畫廊」回味劇情，保證讓粉絲們馬上回想起每當劇中出現重要情節時，畫面定格並響起主題曲的瞬間。

▲▼凡爾賽玫瑰。（圖／廠商提供）▲▼凡爾賽玫瑰。（圖／廠商提供）

一走近快閃店，首先映入眼簾的是「紅白玫瑰合影牆」，重現奧斯卡身著軍裝與瑪麗皇后並肩而立的經典畫面，一人身處王權核心，一人背負信念走向革命，而一旁的「四大主角相框」則是完整呈現《凡爾賽玫瑰》中的核心組合——率真卻身不由己的瑪麗皇后、堅守理想自由的奧斯卡，默默守護的安德烈，以及命運多舛的伯爵漢斯。往店內走去，是展現整部作品戲劇張力，在時代洪流中彼此牽絆的四位角色「主視覺牆」。旁邊一整排精選多幅原作畫面的「經典原畫廊」，從宮廷舞會、軍服英姿到革命動盪前夕的眼神刻畫，還原了細膩又充滿力量的美學，彷彿再次將粉絲們拉回劇情中，感受角色命運的重量。

▲▼凡爾賽玫瑰。（圖／廠商提供）▲▼凡爾賽玫瑰。（圖／廠商提供）

生活中無時無刻陪伴著粉絲的《凡爾賽玫瑰》，桌上杯子的水漬就讓「吸水杯墊」接住，共有瑪麗皇后、安德烈和漢斯等四款選擇。電腦族就讓兩款奧斯卡的「小滑鼠墊」助一臂之力，將她那份堅定不移的信念轉化為驅動前行的動力。在家重現經典《凡爾賽玫瑰》，就靠三款「無框畫」化作牆面上的回憶重點，再擺上穿著宮廷服裝的瑪麗皇后「壓克力立牌」，彷彿置身凡爾賽宮中，桌面放上主視覺「大滑鼠墊」，時時品味跨越世紀的熱血與浪漫。

▲▼凡爾賽玫瑰。（圖／廠商提供） 

凡爾賽玫瑰

