ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

上線僅兩周大量裁員...射擊遊戲玩家數腰斬　官方「未終止營運」

記者楊智仁／綜合報導

《Highguard 高嶺鐵衛》是 由 Wildlight Entertainment 開發及發行於 1 月 27 日發布的英雄射擊遊戲，不過沒想到在上市短短兩周後即傳出重大裁員消息，開發商 Wildlight 多名成員於在社群平台表示「團隊大多數成員」已遭解雇，並公開尋找新工作機會，引發玩家社群震撼。

▼《Highguard》傳出大量裁員消息。（圖／翻攝自Steam）▲▼遊戲。（圖／翻攝自Steam）

外界普遍認為，這樣的狀況幾乎已為遊戲命運定調，不過 Wildlight 隨後發表聲明，強調《Highguard》尚未終止營運，官方表示，「今天我們做出一項極為艱難的決定，與部分團隊成員分道揚鑣，同時保留核心開發人員，持續為遊戲創新並提供支援。」Wildlight 也補充，「我們為團隊、人才，以及共同打造的作品感到驕傲，同時感謝所有願意嘗試這款遊戲，以及持續支持社群的玩家。」

近年「星鳴特攻」已成遊戲圈迷因，用來形容外界不看好的服務型遊戲，畢竟《星鳴特攻》曾創下上市兩周即關閉伺服器的紀錄，被視為業界罕見的重大失敗案例，如今《Highguard》正被拿來與其相提並論，數據顯示《Highguard》上市初期在 Steam 平台曾創下約 9.7 萬人同時在線的高峰，但僅 5 小時後人數便腰斬，兩周後同時在線人數已滑落至約 4,000 至 5,000 人，玩家流失速度之快被視為本次裁員風波的主因。

對於一款主打持續更新、仰賴玩家留存的服務型遊戲而言，在上市兩周內便大幅縮編開發團隊，未來是否仍具備穩定更新與優化能力，外界抱持高度疑問，尤其在裁員消息曝光後，部分玩家擔憂遊戲已成「註定失敗的作品」恐進一步加速流失。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【迷你大力士】小小孩抓吊環秀超強肌力！居然整個人直接倒吊

推薦閱讀

少女漫始祖《凡爾賽玫瑰》快閃店亮相　情感糾葛經典打卡點必拍

米哈遊內部驚爆「賄賂舞弊」　多位員工遭判刑重申：永不錄用

不要期待有艾達王！《惡靈古堡9：安魂曲》製作人解密：請放心的玩

上線僅兩周大量裁員...射擊遊戲玩家數腰斬　官方「未終止營運」

Switch 2帶動家機市場暴漲近40%　《瑪利歐賽車》賣近300萬套奪冠

《寶可夢》豪砸上億登超級盃廣告　宣傳費遠超開發預算恐達兩倍

《鬥陣特攻》新角安燃遭重批「普女臉」　總監承諾賽季調整

漫畫家突宣布休刊理由超誠實...失戀難過筆都拿不穩　網暖心鼓勵

《Pokémon Pokopia》1.5小時搶先試玩！今年必玩的寶可夢遊戲

《寶可夢》彈珠台要來了！最高售價近40萬元、限量750台

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《Pokémon Pokopia》1.5hr試玩

《寶可夢》彈珠台要來了

Switch 2帶動家機市場暴漲近40%

上線兩周大裁員...射擊遊戲玩家數腰斬

YouTube Music看歌詞要付錢？

漫畫家突宣布休刊理由超誠實

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

AI僅用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲

米哈遊內部驚爆賄賂舞弊

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

最新新聞

《凡爾賽玫瑰》快閃店亮相

米哈遊內部驚爆賄賂舞弊

《惡靈古堡9：安魂曲》解密

上線兩周大裁員...射擊遊戲玩家數腰斬

Switch 2帶動家機市場暴漲近40%

《寶可夢》豪砸上億登超級盃廣告

《鬥陣特攻》新角安燃遭批普女臉

漫畫家突宣布休刊理由超誠實

《Pokémon Pokopia》1.5hr試玩

《寶可夢》彈珠台要來了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366