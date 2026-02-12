上線僅兩周大量裁員...射擊遊戲玩家數腰斬　官方「未終止營運」

記者楊智仁／綜合報導

《Highguard 高嶺鐵衛》是 由 Wildlight Entertainment 開發及發行於 1 月 27 日發布的英雄射擊遊戲，不過沒想到在上市短短兩周後即傳出重大裁員消息，開發商 Wildlight 多名成員於在社群平台表示「團隊大多數成員」已遭解雇，並公開尋找新工作機會，引發玩家社群震撼。

▼《Highguard》傳出大量裁員消息。（圖／翻攝自Steam）

外界普遍認為，這樣的狀況幾乎已為遊戲命運定調，不過 Wildlight 隨後發表聲明，強調《Highguard》尚未終止營運，官方表示，「今天我們做出一項極為艱難的決定，與部分團隊成員分道揚鑣，同時保留核心開發人員，持續為遊戲創新並提供支援。」Wildlight 也補充，「我們為團隊、人才，以及共同打造的作品感到驕傲，同時感謝所有願意嘗試這款遊戲，以及持續支持社群的玩家。」

近年「星鳴特攻」已成遊戲圈迷因，用來形容外界不看好的服務型遊戲，畢竟《星鳴特攻》曾創下上市兩周即關閉伺服器的紀錄，被視為業界罕見的重大失敗案例，如今《Highguard》正被拿來與其相提並論，數據顯示《Highguard》上市初期在 Steam 平台曾創下約 9.7 萬人同時在線的高峰，但僅 5 小時後人數便腰斬，兩周後同時在線人數已滑落至約 4,000 至 5,000 人，玩家流失速度之快被視為本次裁員風波的主因。

對於一款主打持續更新、仰賴玩家留存的服務型遊戲而言，在上市兩周內便大幅縮編開發團隊，未來是否仍具備穩定更新與優化能力，外界抱持高度疑問，尤其在裁員消息曝光後，部分玩家擔憂遊戲已成「註定失敗的作品」恐進一步加速流失。