Switch 2帶動家機市場暴漲近40%　《瑪利歐賽車》賣近300萬套奪冠

記者楊智仁／綜合報導

KADOKAWA 集團旗下 KADOKAWA Game Linkage 透過《Fami通》公布 2025 年日本國內家用遊戲市場銷售速報。在 Nintendo Switch 2 上市帶動下，2025 年日本家用主機市場明顯回溫，硬體與實體軟體銷售雙雙成長，全年市場規模大幅攀升。

▼Switch 2帶動下日本主機市場回溫 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次統計期間為 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 28 日共 52 周，統計範圍涵蓋實體通路與通訊販售數據（包含下載卡與主機預載版），不含數位下載、追加內容與課金收入。2025 年日本國內家用遊戲市場規模達 4,181.3 億日圓，相較 2024 年的 3,013.2 億日圓，年增 38.8%。其中，硬體市場銷售額為 2,826.9 億日圓，年增幅高達 149.3%；實體遊戲軟體市場為 1,354.4 億日圓，年增 21.0%，整體呈現全面成長態勢。

帶動市場擴張的關鍵，正是 2025 年 6 月發售的 Nintendo Switch 2，該主機截至年底累計銷售 378.4 萬台，成為今年市場爆發的核心動能。其他主機銷量方面，Nintendo Switch 年銷 152.0 萬台，PlayStation 5 則為 87.9 萬台。軟體銷售方面，《瑪利歐賽車 世界》以 266.8 萬套拿下 2025 年日本實體遊戲銷售冠軍，緊追在後的是《寶可夢傳說 Z-A》，該作於 Switch 版售出 152.9 萬套，Switch 2 版售出 100.4 萬套，兩版本合計年銷量達 253.4 萬套，與榜首差距相當接近，顯示雙平台策略奏效。

此外，《魔物獵人 荒野》（PS5）年銷 83.8 萬套，位居年度銷售前段班；《超級瑪利歐派對 空前盛會》、《咚奇剛蕉力全開》、《卡比的天空騎士》等任天堂旗下作品也穩定入榜，《Minecraft》與《瑪利歐賽車 8 豪華版》等長賣型作品仍維持驚人累計銷量。

關鍵字：Switch 2

