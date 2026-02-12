《寶可夢》豪砸上億登超級盃廣告　宣傳費遠超開發預算恐達兩倍

記者楊智仁／綜合報導

近幾個世代以來《寶可夢》系列仍是玩家矚目的焦點，今年美式足球聯盟的年度冠軍賽「超級盃」期間，寶可夢公司更是豪擲重金，官方推出名為「What’s Your Favorite」形象廣告片長約一分鐘，邀請主持人 Trevor Noah、藝人 Lady Gaga、足球員 Lamine Yamal 以及 K-pop 歌手 Jisoo 等多位名人分享自己最喜愛的寶可夢角色，為品牌 30 周年暖身。

根據外媒報導，超級盃第 60 屆 30 秒廣告時段費用約為 800 萬至 1,000 萬美元。《寶可夢》廣告長達 60 秒，保守估計僅播放費用就高達約 1,500 萬美元。相較之下，去年曝光的資料顯示，《寶可夢傳說 Z-A》開發成本約為 1,300 萬美元，意味著這支廣告的播出費用，可能已超過整款遊戲的製作預算，若再加上廣告製作成本與多位國際名人的代言費，整體行銷支出甚至可能達到遊戲開發成本的兩倍。

數據顯示，《寶可夢傳說 Z-A》上市兩個月內銷量突破 1,200 萬套。若以平均售價 30 美元計算，營收約達 3.6 億美元。儘管《寶可夢》作為全球最高營收 IP 品牌辨識度極高，理論上並不缺乏行銷曝光，但此次大手筆投放超級盃廣告，仍引發討論，也有玩家點出若能將更多預算投入遊戲品質與技術升級，系列是否能展現更突破性的進化。