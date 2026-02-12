ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

漫畫家突宣布休刊理由超誠實...失戀難過筆都拿不穩　網暖心鼓勵

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家國友翔太郎目前正在 Manga Up! (マンガUP!) ，連載名為《処刑された賢者はリッチに転生して侵略戦争を始める》的作品。不過近期國友翔太郎突然宣佈親筆公告宣布休刊一周，理由讓不少讀者又心疼又忍不住會心一笑，他坦言自己「盛大地失戀了」。

▼漫畫家因為失戀宣布休刊。（圖／翻攝自@kunitomoshotaro推特）▲▼漫畫家失戀。（圖／翻攝自推特）

從公開的休刊公告圖可見，國友以手寫方式向讀者致意，表示因失戀影響心情，導致「手握筆卻使不上力、線條顫抖、眼淚不停」，甚至自嘲若繼續創作，可能會把漫畫裡所有角色都畫成哭臉，因此決定本周暫停連載 ( 目前已復刊 )，先調整身心狀態。他也強調，若因私人情緒而影響作品品質，反而對讀者失禮盼大家稍作等待。

其實之前國友翔太郎就曾經因為「照顧領養的流浪貓」而休刊，當時就收到許多網友的溫暖回復，這次社群上同樣湧入大量留言鼓勵，「現在就當作為心靈梳毛的時期吧，我們會等你」、「真的很抱歉但看到公告忍不住笑了，祝福老師好好療傷」還有粉絲鼓勵，「失戀也是人生養分」、「期待有一天能把這段經歷融入作品」，甚至建議他去泡溫泉、好好大哭一場再回歸。

