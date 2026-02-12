ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》彈珠台要來了！最高售價近40萬元、限量750台

記者楊智仁／綜合報導

Stern Pinball 宣布，將推出官方授權的《寶可夢》主題彈珠台，不過想入手恐怕得準備雄厚預算，雖然目前尚未公開實機外觀與玩法細節，但官方已率先公布售價與「即將推出」的上市時程。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

根據 Stern 公布資訊，《寶可夢》彈珠台 Pro 版本售價為 6,999 美元（約新台幣 22 萬元），Premium 版本定價 9,699 美元（約新台幣 30 萬元），而限量版（Limited Edition）更高達 12,999 美元（約新台幣 40 萬元）。其中限量版僅生產 750 台鎖定高端收藏市場。

Stern 過去推出的限量彈珠台通常會加入獨特設計與收藏元素，例如 2024 年推出的《捍衛任務》主題彈珠台，售價同樣高達 13,000 美元，不僅擁有電影風格互動機關，甚至加入主角經典西裝布料等元素，主打高規格收藏價值。外界推測《寶可夢》版本也可能會加入特殊機關或主題設計，為高價定位提供賣點。

2026 年對《寶可夢》而言意義重大，適逢系列迎來 30 周年。任天堂與 The Pokémon Company 已預告將展開為期一整年的紀念活動，並將於 2 月 8 日在超級盃 LX 釋出全新廣告。此外，粉絲也可前往東京的《寶可夢》主題樂園朝聖，2 月 27 日的「寶可夢日」直播活動同樣備受期待。遊戲方面今年最受矚目的作品為開放世界新作《Pokemon Pokopia》，該作風格被形容融合《Minecraft》、《動物森友會》等元素，展現不同於以往系列作的建設與探索玩法。

關鍵字：寶可夢

