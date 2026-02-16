《雙影奇境》團隊再曝新作計畫　開發狂人戲稱「它非常美味」

記者黃冠瑋／綜合報導

由《雙人成行》 開發團隊Hazelight Studios所推出的協力新作《雙影奇境》獲得壓倒性好評後，如今官方又再度透露開發新作計畫，早在去年2月便開始著手進行，對此，橫跨影視和遊戲開發狂人，也是Hazelight Studios創辦人Josef Fares就開玩笑表示，「團隊目前所專注開發新作，絕對會非常美味」。

▼《雙影奇境》團隊再曝新作計畫。（圖／翻攝自X／@josef_fares）

自從Hazelight Studios每推出新作就收穫無數玩家好評，就讓不少人開始期待接下來開發後續。對此，近日Hazelight Studios創辦人Josef Fares就稍微透露了，其實目前新作早已正在製作當中，最初是在去年2月就已經開始執行，遊戲尚處於「相當早期」的階段，但團隊仍抱持著信心，無論下一款遊戲最終是什麼樣子，他們都能做得「更好」，或許乍聽之下有點自大，但Josef Fares也提到團隊沒有因為要如何超越《雙影奇境》，而備感壓力，因此他也告訴玩家耐心等著我們之後的作品。

此外，Josef Fares也開玩笑表示，內部常把開發比喻為回到廚房當中，團隊正準備烹煮一些非常美味的東西，並附上遮住三人穿著動態捕捉衣的照片，從照片中就可稍微得知很可能此次新作又是一款極需考驗玩家間彼此協作能力，畢竟Hazelight Studios就是以這方面技術而聞名全球，因此再從自己擅長領域出發，也是非常合理。不過Josef Fares也透露未來不排除可能開發單人遊戲，但即使如此，也會以「Hazelight的方式」並帶有其獨特的風格來呈現，絕非傳統的單人遊戲作品。