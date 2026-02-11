ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《航海王》真人版上線倒數！作者喊話「打破常識」闖最凶險大海

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 真人版影集《航海王》自 2023 年首播後廣獲好評，如今真人版再度啟航，第二季確定 2026 年 3 月 10 日上架。原作者尾田榮一郎也親筆公開訊息，表示接下來故事將「打破既有常識」，請大家盡情享受真人版所呈現的臨場感。

眾所期待的第二季官方定名為《航海王 : Into the Grand Line》，故事將帶來更兇猛的敵人與危險任務，魯夫與草帽一行人將啟航前往充滿危機與奇蹟偉大航道，一路踏上羅格鎮篇、顛倒山、威士忌山峰、小花園、磁鼓島等第後通往阿拉巴斯坦王國的旅途。而說到第二季「喬巴」絕對是最受矚目的角色，這位馴鹿醫生又會有怎麼樣的表現令人期待。

尾田老師也釋出親筆信寫到，「第一季是從『真的能夠真人化嗎？』這樣來自全世界的疑問聲中啟航，結果在 93 個國家與地區進入 TOP10，並在 46 個國家與地區拿下第 1 名，真是太厲害了！打造出如此精彩成果的超級製作團隊，與我再度攜手合作的第二季，終於要正式進入全世界最凶險的大海『偉大航道』，接下來故事將「打破既有常識」，各種能力者、前所未見的巨大人類、可愛生物，以及硬派動作場面，依然是看點滿滿，請盡情沉浸於只有真人版才能呈現的臨場感之中。」

關鍵字：航海王

朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫

