AI用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲...僅靠簡單指令掀版權疑慮

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》是電玩產業規模最大的 IP 之一，過去曾出現不少致敬或模仿作品，近期一名 AI 使用者僅透過簡單提示詞，且幾乎沒有人工操作與撰寫程式碼，就成功生成一款可遊玩的《寶可夢》複製遊戲，引發外界對於人工智慧可能帶來的著作權爭議與法律風險關注。

▼AI僅用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲。（圖／翻攝自推特）

推特用戶 Chris（@chatgpt21）分享了一段約兩分鐘的實機影片，畫面中可見初始角色選擇，以及小火龍對戰小拉達的戰鬥場景，雖然整體畫面偏向 Game Boy 時代的像素風格，但遊戲已具備完整結構，包括 NPC 對話、地圖探索、商店系統與補血中心等功能，玩家可在地圖中自由行動、購買精靈球與回復道具，整體運作相當流暢。

根據外媒報導，這款作品僅使用 Claude Opus 4.6 模型生成，模型推理約 1 小時 30 分鐘後完成，遊戲甚至直接命名為《Pokemon Fire Red》，並包含妙蛙種子、小火龍與傑尼龜等經典角色名稱。然而，作品使用與《寶可夢》系列高度相似的名稱與核心元素，也讓版權問題浮上檯面，若生成內容涉及受保護的角色名稱、視覺設計或標誌性機制，可能存在法律風險，即便未用於商業用途權利方仍可能採取行動。

近年來，AI 是否會改變遊戲產業生態已成熱門話題，支持者認為 AI 可成為創意工具，反對者則擔心侵權與品質問題。這款 AI 打造的《Pokemon Fire Red》能否持續存在，以及玩家社群如何看待此類作品，仍有待觀察。