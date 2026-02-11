ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

AI用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲...僅靠簡單指令掀版權疑慮

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》是電玩產業規模最大的 IP 之一，過去曾出現不少致敬或模仿作品，近期一名 AI 使用者僅透過簡單提示詞，且幾乎沒有人工操作與撰寫程式碼，就成功生成一款可遊玩的《寶可夢》複製遊戲，引發外界對於人工智慧可能帶來的著作權爭議與法律風險關注。

▼AI僅用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲。（圖／翻攝自推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

推特用戶 Chris（@chatgpt21）分享了一段約兩分鐘的實機影片，畫面中可見初始角色選擇，以及小火龍對戰小拉達的戰鬥場景，雖然整體畫面偏向 Game Boy 時代的像素風格，但遊戲已具備完整結構，包括 NPC 對話、地圖探索、商店系統與補血中心等功能，玩家可在地圖中自由行動、購買精靈球與回復道具，整體運作相當流暢。

根據外媒報導，這款作品僅使用 Claude Opus 4.6 模型生成，模型推理約 1 小時 30 分鐘後完成，遊戲甚至直接命名為《Pokemon Fire Red》，並包含妙蛙種子、小火龍與傑尼龜等經典角色名稱。然而，作品使用與《寶可夢》系列高度相似的名稱與核心元素，也讓版權問題浮上檯面，若生成內容涉及受保護的角色名稱、視覺設計或標誌性機制，可能存在法律風險，即便未用於商業用途權利方仍可能採取行動。

近年來，AI 是否會改變遊戲產業生態已成熱門話題，支持者認為 AI 可成為創意工具，反對者則擔心侵權與品質問題。這款 AI 打造的《Pokemon Fire Red》能否持續存在，以及玩家社群如何看待此類作品，仍有待觀察。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【妹子緊抱也沒用】酒店經紀嗆警、扯密錄器　當場遭壓制

推薦閱讀

《航海王》真人版上線倒數！作者喊話「打破常識」闖最凶險大海

AI用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲...僅靠簡單指令掀版權疑慮

《黑神話：鍾馗》釋賀歲馬年短片　「妖怪鍋物」探討食能知味

PS6規格爆料？搭30GB GDDR7高速記憶體　效能升級成本同步上漲

寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光　「初代夥伴插畫集」藏驚喜彩蛋

《無職轉生》 首次海外簽名會！作者感性：最初想有100人看就滿足

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

YouTube Music看歌詞要付錢？沒會員只有五首　Google回應了

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」...網秒想動畫「原來是真的」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

PS6規格再爆料？傳搭30GB GDDR7記憶體

YouTube Music看歌詞要付錢？

日創作者AI查資料帳號遭停用

盜版遊戲藏新型病毒電腦恐被掏空

《黑神話：鍾馗》釋賀歲馬年短片

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

AI僅用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲

91歲日本電玩阿嬤辭世

《數碼寶貝物語》將登Switch 2

最新新聞

《航海王》真人版作者親筆喊話

AI僅用90分鐘生成《寶可夢》複製遊戲

《黑神話：鍾馗》釋賀歲馬年短片

PS6規格再爆料？傳搭30GB GDDR7記憶體

寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光

《無職轉生》 首次海外簽名會

盜版遊戲藏新型病毒電腦恐被掏空

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

YouTube Music看歌詞要付錢？

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366