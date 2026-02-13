《惡靈古堡5》驚傳即將重製　美評級網現端倪配音員揭：有驚喜

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，像是、《血源詛咒》、《最後一戰：戰鬥進化》都傳出將要重製消息。如今隨著《惡靈古堡9：安魂曲》即將在2月上市，近日有人就發現美國的娛樂軟體分級委員會竟意外洩漏，《惡靈古堡5重製版》的分級頁面，就連女主席娃配音員也透露，3月將有大驚喜。

▼《惡靈古堡5》驚傳即將重製。（圖／翻攝自《惡靈古堡5》Steam）

關於《惡靈古堡》系列重製工作，其實卡普空都有一直在著手進行，像是先前就傳出《惡靈古堡0》將在2028年重製翻新，正當玩家以為期間並不會再有系列重製傳聞。沒想到近日又人發現，很常會意外洩露即將推出大作的美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）竟上架了卡普空所提交的《惡靈古堡5 重製版》XBOX版本評級頁面，由於最初《惡靈古堡5》是沒有XBOX版本，因此讓多數人都認為這次就妥妥的重製證明，也不出所料由於遊戲中包括血腥、暴力、粗俗語言等內容，因此已被評定為限制級（M+）。

此外，先前《惡靈古堡5》女主角席娃·亞洛瑪配音員Eva La Dare就有在個人社群上暗示，三月會有令人興奮的消息公佈，但她目前還不能透露，並附上多個《惡靈古堡》相關標籤，值得一提的是席娃自從在《惡靈古堡5》登場後，就再也沒有出現在任何其他《惡靈古堡》作品當中，因此這可說是久違再次與玩家見面。

另外值得一提的是，《惡靈古堡4重製版》是在2022年於PlayStation的State of Play發布會上公佈，而恰巧近期也將舉行一場State of Play發布會，很可能就會揭曉該傳聞是否屬實，雖說此次是傳出XBOX版本，但考量到微軟與索尼已改採跨平台合作策略，因此《惡靈古堡5》重製版以任何形式登場都不無可能。