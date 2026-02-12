《Pokémon Pokopia》1.5小時搶先試玩！今年必玩的寶可夢遊戲

記者蘇晟彥／台北報導

由 The Pokémon Company、GAME FREAK、KOEI TECO GAMES 企劃開發的慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》將在3月5日登場，作為寶可夢系列首款沙盒遊戲，同時也是今年第一款作品，寶可夢公司也在日前舉辦媒體試玩會，提供從故事開頭的單人線以及多人連線2個模式，給出約80分鐘左右的時間，就讓我們一起來看看這款被譽為今年最受期待的《Pokémon Pokopia》內容吧！



▼本次以慢活沙盒遊戲作為主打，必須說是今年絕對值得入手的新作。（圖／Pokémon Company提供）



相信有在關注寶可夢系列作品的玩家，一定對這款以「百變怪為主角」的「寶可夢動森」充滿濃厚興趣，本作的故事背景設定讓訓練加扮演一隻變成人類訓練家樣子的百變怪，在遇到巨蔓藤博士後，展開一段將尋找消散的寶可夢、重建建造、打造屬於自己專屬小鎮的故事。

在最初進行遊戲時，玩家可以自由搭配自己的外型（膚色、髮型、初始配件等等），進去遊戲後還是能收集相關服飾以及調整，因此建議不用太過糾結，選擇喜歡的色系就可以直接開始遊戲。操作方式則跟一般的沙盒遊戲雷同，透過Switch 2的方向鍵移動，一般的地形可以簡單跳躍，遇到狹窄地形百變怪就會從人形變回百變怪型態穿越，在後期會有「大跳」的技能可以穿越比較遠的距離；在完成一定的條件後，將逐步解鎖各種寶可夢身上的技能，將可以通過各種不同的地形（例如有些被堅硬岩石擋住、有些離島需要游泳技能），而百變怪在使用這些技能時也會變成該寶可夢的模樣，必須說，那個招牌的兩點一線配上各種超萌動作，記者光是在試玩的時候看著變身快龍飛翔的模樣就可以噗哧一笑了。

▼百變怪不管變成什麼寶可夢，都會維持「兩點一線」的笑臉，模樣爆炸萌。



▼本作扮演「指引者」的巨蔓藤將一路陪著玩家建造屬於自己的夢想樂園，除了巨蔓藤博士外，還有一些其他的「特殊寶可夢」。



在第一部分單人模式中，玩家只要跟著巨蔓藤博士給的指引，就可以一步一步學會各種建造城鎮的技巧，包含打造寶可夢的棲息地來吸引不同寶可夢進駐、完成寶可夢的「願望」來解鎖更多道具，或是透過每日任務來取得金幣解鎖更多配方，讓城鎮的元素元來越多。

簡單來說，在主線劇情中大致上是打造更多棲息地來獲得更多寶可夢、打造更多物品、環境來滿足寶可夢的願望，當沒辦法打造時就開始探索四周推進主線，根據官方資料，主線任務大約會落在40小時上下，但大家也知道，沙盒遊戲很考驗玩家自己的「極限」，像試玩會當天三組在試玩，每個人都有自己不同的玩法，有些人會很想要一探究竟、有些人則是想要快速解開所有任務，這部分就交給玩家自由選擇了。

在多人連線部分，則支援最多4位玩家，不管事鄰近主機、網路通訊都可以順利連線。這部分有點像是由主機開啟一個島嶼（類似伺服器概念），邀請3位好友前來，在島嶼上所獲得的物品將無法帶回到自己的遊戲中，僅能留在這個島嶼上。

在島嶼上將會有「共同任務」，像是帶來有工作屬性、可以使用水槍等等，只要完成任務，就能逐步打造夢想島嶼，相較下來，雖然東西無法帶回去，但勝在可以跟朋友一起闖關，也讓《Pokémon Pokopia》大大增加互動度。

▼能透過工作檯來製作各種道具來滿足棲息地、寶可夢的願望。



▼多人連線最多支援到4人。



簡單來說，在短短一小時半的體驗，必須說元素太多真的玩不完，體感上並沒有辦法像動森一樣自由度很高、手繪自己的相關配件，但各種寶可夢施放絕招、打造專屬自己的小鎮，相信對於系列愛好者來說，光是選擇要跟什麼寶可夢當朋友就會苦惱一陣子（貼心提醒，遊戲中並沒有「驅趕」的元素，因此如果棲息地打造下去，不想要讓他住進來，就破壞掉再重來吧！）

遊戲將在3月5日正式上市，Nintendo Switch2獨佔。

《Pokémon Pokopia》的企劃開發為The Pokémon Company、GAME FREAK、KOEI TECMO GAMES。

▼放上不同東西將可以打造不同棲息地。

