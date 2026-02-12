《鬥陣特攻》新角安燃遭重批「普女臉」　總監承諾賽季調整

記者黃冠瑋／綜合報導

自從暴雪近日重磅宣布拿掉2改回《鬥陣特攻》後，遊戲上線人數就一度飆破7萬人同時在線，隨著「利爪霸業」第一賽季到來，官方也同時釋出5名新英雄相關資訊，然而其中新角「安燃」卻意外遭到眾多玩家強烈批評，多數認為與宣傳動畫中的強悍形象不符，並且太過普通，對此暴雪總監只好承諾賽季會重新調整。

▼《鬥陣特攻》新角安燃遭重批「普女臉」。（圖／翻攝自鬥陣特攻）

關於新角「安燃」其實是《鬥陣特攻》第1賽季所推出的五位新英雄之一，她是以火為主題的攻擊型英雄是第18賽季英雄Wuyang的親姊姊，最初於去年介紹其弟弟的動畫中首度亮相。而此次爭議問題是在當安燃的遊戲模組公開後，就有玩家發現其臉部設計太過偏向可愛風格，與Juno或Kiriko等現有英雄過於相似，再加上與動畫強悍形象大相逕庭，因此讓許多玩家認為太過普通，根本一點都沒有特色。甚至連安燃的配音員 Fareeha也對此感到相當認同，並呼籲官方能重新設計模型以符合其作為大姊的原始設定。

不過也部分玩家卻認為，前的造型就很好看了，不需要有太多的修改，並批評配音員不要去干涉遊戲的開發、抱怨角色的長相或要求官方進行改變。面對大量負面聲音襲來，暴雪總監也在近日聲明承認，儘管團隊對該英雄投入的心力已感到自豪，但我們也一致認同，如果能在遊戲中正確呈現出這方面（姐姐兇悍形象）的特質，她的表現會更加出色，因此也承諾將會在第一賽季期間重新調整該角色方向。

另外，這也不是暴雪第一次角色出現爭議，過去暴雪也曾因為角色設計逐漸趨向性感且缺乏多樣性遭到許多批評，只不過當時官方宣稱朝向高挑、肢體修長的設計是基於技術實作的便利性，而非單純的美學選擇，但此次暴雪願意讓步，或許是怕此次影響剛改回《鬥陣特攻》後所帶來正面效應，再加上避免重蹈先前錯誤，因而才大量接受玩家意見。