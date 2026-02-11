PS6規格爆料？搭30GB GDDR7高速記憶體　效能升級成本同步上漲

記者楊智仁／綜合報導

儘管 Sony 距離正式公布次世代主機 PlayStation 6（PS6） 仍有一段時間，但相關爆料已陸續浮上檯面。近期一則最新傳聞指出，PS6 在記憶體配置上可能迎來大幅升級，整體效能有望明顯超越現行的 PS5。

▼PS6規格再爆料？傳搭30GB GDDR7記憶體。（圖／翻攝自Sony）

根據知名硬體爆料者 Kepler L2 釋出的最新資訊，PS6 預計將搭載 30GB 的 GDDR7 記憶體，比先前傳聞中的規格還要多出 6GB。爆料內容指出，該記憶體將採用 160-bit 匯流排，可提供約 640GB/s 的記憶體頻寬，並使用 3GB 記憶體模組，主機主機板上共配置 10 顆模組，若此消息屬實 PS6 的記憶體配置將較現行 PS5 的 16GB GDDR6 RAM 有顯著提升，也代表 Sony 有意進一步強化次世代主機在高解析度、即時光線追蹤與大型開放世界遊戲上的表現。

目前關於 PS6 推出時程仍未獲官方證實，市場普遍預期主機可能於 2026 年左右亮相，部分傳聞則指出，PS6 可能在 2027 年中開始量產，並於 2027 年秋季或 2028 年初 正式上市。不過，這樣的硬體升級也面臨現實層面的挑戰，報導指出，全球科技產業正處於 記憶體供應吃緊與價格上漲的狀態，且相關壓力預期仍將持續數年。雖然更高容量的 RAM 有助於提升主機效能，但同時也可能推高整體製造成本與售價。

有玩家在討論中認為，考量記憶體價格持續上升，PS6 若採用 20GB RAM 可能是較為務實的選擇，並推估若直接升級至 30GB，主機建議售價恐怕會增加 約 100 美元，對此，Kepler L2 則表示不同意，認為 20GB 的配置恐不足以應付次世代遊戲需求，Kepler L2 也坦言，額外增加的記憶體確實可能在初期讓主機成本上升約 100 美元，但他認為 Sony 可能會選擇在上市初期承擔較高成本，待未來一至兩年記憶體價格回落後再逐步改善成本結構。