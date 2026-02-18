ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive常闇永遠怨沒舞課師資　質問被嗆「妳沒說要」本人傻眼

記者黃冠瑋／綜合報導

Hololive旗下VTuber四期生常闇永遠近日在直播中意外爆料公司內幕，她在近期接受公司舞蹈課程安排時，前往排練現場竟發現課程並無師資出現，錯愕之下讓她著急詢問安排行程的營運人員。然而卻反被嗆說「因為妳沒有說要找老師」，如此荒謬邏輯，讓她不禁好奇公司內部究竟是如何溝通。

▼hololive常闇永遠怨沒舞課師資。（圖／翻攝自X／@tokoyamitowa）

▲▼hololive常闇永遠怨沒舞課師資。（圖／翻攝自X／@tokoyamitowa）

事情其實是，常闇永遠近期在前往公司所安排的舞蹈課中，到了現場才發現沒有老師指導，迫於已經擠出這段時間來學習舞蹈，因此她只好與其他一同前往的成員將原本的課程轉為「自主練習」，但由於課程缺乏師資協助，再加上有鑑於常出席歌唱活動，因此或多或少她也有舞蹈底子，因此她只好充當起「代理老師」，帶著其他成員完成當天練習。

事後她也認為課程安排沒有師資有點奇怪，因此她直接向負責安排行程的營運人員追問其背後原因，沒想到回覆的答案，竟讓她相當傻眼又憤怒，對方竟聲稱「因為妳沒有說要找老師啊」，對此她就提到既然是預約「舞蹈課程」，理所當然就包含了老師指導，如此推卸責任的邏輯，讓她開始好奇公司內部究竟是如何溝通。

雖說此事令常闇永遠相當氣憤，但她還是出於在公司效力多年，不想把因此事與公司鬧得不愉快而不再繼續追問下去，不過也讓她產生想瞭解公司內部通訊溝通，一睹營運方是如何傳達其他事項安排。

