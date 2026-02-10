《無職轉生》 首次海外簽名會！作者感性：最初想有100人看就滿足

記者楊智仁／綜合報導

被視為異世界轉生題材經典之作《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，描繪主角魯迪烏斯在異世界重啟人生的壯闊冒險，以扎實的世界觀與深刻的人物刻畫獲得全球讀者熱烈支持，台灣角川於2026台北國際動漫節推出《無職轉生～蛇足篇～》最新第3集續刊，並特別邀請到原作者 理不尽な孫の手 老師首度來台舉辦簽名會。這是老師第一次出國參與活動，現場上百位讀者共襄盛舉，當老師登台用中文說出「大家好」並獲得台下熱情的「台式應援」鼓掌時，氣氛瞬間沸騰。

活動開場，理不尽な孫の手 老師難掩感動地表示，「最初在網路連載時心想只要有100個人看就滿足了。當時完全沒想到，竟然會有讓國外讀者閱讀的一天，今天能看到這麼多人來到現場，真的非常感謝。」訪談中首先問到關於本次簽名會主題《蛇足篇》的命名含義，老師解釋「蛇足」在日文雖有「多餘」之意，但這正是他的巧思，既然《無職轉生》本篇中必須交代的任務都已完成，魯迪烏斯往後將過著如讀者想像般的幸福餘生，「既然大家都知道了，那不特地寫出來也沒關係」，因為是多出來的幸福篇章，所以謙虛地取名為「蛇足」。

聊到角色設計老師展現獨到的見解，關於大反派 「人神」老師透露其設計靈感來自於網路上常見的一種人，「自認聰明、以為能俯瞰全局，但其實並沒那麼聰明，一旦不如意就會歇斯底里，如果這種人獲得了預知未來的能力，就會變成『人神』那樣。」

而在提到人氣極高的「龍神奧爾斯帝德」 時，老師表示龍神背負著與人神戰鬥的宿命，其實可說是該世界觀真正的 「主角」，在日本讀者心中甚至有著 「如同女主角般」 的重要定位。但由於《無職轉生》主要描繪的是魯迪烏斯的一生，因此在兩人結盟後，老師特別著重於展現龍神「有人性」 的一面，讓這個原本嚴肅的角色展現出新鮮感與反差，這也成功讓龍神成為讀者眼中的萌點。有趣的是， 現場主持人順勢詢問台下讀者「想不想看龍神性轉？」時反應冷靜，反倒是老師提到在日本其實「魯迪烏斯的性轉」比較受歡迎時，引發現場一陣莞爾與騷動。





簽名會進行的空檔與互動環節中，主持人也向台下讀者分享許多老師的創作逸事，例如老師以前在連載期間規定自己「每天起床先回覆讀者留言，並堅持寫作3000字，晚上七點準時發布」的作息；以及提到插畫シロタカ老師的高「解析度」，特別是《蛇足篇》第二集封面菈菈盤腿坐的樣子，讓老師驚嘆「沒錯！菈菈就是會這樣坐的小孩」。此外，現場也提到在書籍化過程中，追加的新角色如「莎拉」是最難寫的，而女兒「莉莉」原本有拜師製作人偶的劇情，則因篇幅考量不得不割捨，讓現場讀者聽得津津有味。