寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光　「初代夥伴插畫集」藏驚喜彩蛋

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》即將迎來30周年紀念，繼先前流出韓版鯉魚王宣傳海報後，如今簡中版意外搶先曝光為了慶祝寶可夢30週年而推出的「初代夥伴插畫集」。其中收錄了過去妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、小火猴、波加曼等多個高人氣角色卡牌，並且每張背景都藏著該寶可夢首次出現在遊戲場景，消息曝光後迅速引發熱議。

▼寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光。（圖／翻攝自寶可夢）

根據目前簡中版所公布9張卡片消息，將包含了來自關都、神奧和阿羅拉地區的每一位起始夥伴寶可夢，並且採高人氣角色收錄分別是妙蛙種子、小火龍和傑尼龜，第四世代草苗龜、小火猴和波加曼，以及後續阿羅拉地區的木木梟、火鳥和球獅海喵。此外值得一提的是，或許此次公布只是冰山一角，因為仔細觀察每張卡片左下角的卡號，可以明顯看出，很可能每個地區的搭檔寶可夢的卡片最終都會加入到這套插畫稀有卡牌系列中。從此次曝光卡中前三張卡片分別是30張中的第1、2和3張，而神奧地區第四代的初始寶可夢則分別排在第10、11和12位，至於城都和豐緣地區的搭檔寶可夢則尚未收錄，合眾和卡洛斯地區也存在空缺，因此很可能後續還會再度釋出期待世代初始寶可夢。

當然或許已經有人意識到卡牌共計30張，但目前只有九個地區，每個地區都有三隻初始寶可夢，那麼一套30張卡牌的牌組就會剩下三個空位，可以用來放置驚喜。雖然有機率會像皮卡丘和伊布這樣曾經作為搭檔寶可夢出現在剩餘的卡牌空缺，但就有玩家猜測，最後這三個空位很可能是留給尚未公佈的第十世代初始寶可夢。

另外，在此次簡中所曝光的卡牌圖片中，如果把每代三張卡牌依正確順序排列後，會發現背景插畫可以相互連接，而這些插畫中還包含該寶可夢首次登場在遊戲中的彩蛋像是，第一世代的卡片上充滿了《精靈寶可夢紅／藍》中的地點和物品。妙蛙種子卡上有月見山和真新鎮，小火龍卡片上則是有寶可夢塔和11號道路上沉睡的卡比獸，而傑尼龜卡片上則融入了聖安奴號和泡沫群島，如此巧思勘稱是誠意十足。不過目前所釋出的是簡中版本，至於其他版本何時跟進，還有待官方後續公布，但想必距離推出已經不遠了。