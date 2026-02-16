《Mewgenics》受外媒炸裂好評　開發自誇：花500小時才全通關

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者黃冠瑋／綜合報導

獨立遊戲團隊Team Meat過去憑藉著《以撒的結合》、《超級肉肉哥》而享譽全球，玩家都對其遊戲開發水準讚不絕口。如今官方最新續作貓咪戰鬥養成《Mewgenics》，還未推出就被綜合評分網metacritic評為90高分，對此，開發者Edmund McMillen更是自誇，遊戲沒遊玩超過500小時，就無法全數通關。

▼《Mewgenics》睽違13年炸裂推出。（圖／翻攝自《Mewgenics》Steam）

▲▼《Mewgenics》睽違13年炸裂推出。（圖／翻攝自《Mewgenics》Steam）

《Mewgenics》是一款以貓咪繁殖為核心的養成戰術角色扮演遊戲，在起初開發上，可說是相當艱辛，最早是在2012年就搶先公開遊戲資訊，並且當時就定為《超級肉肉哥》的衍生續作，然而由於後期開發週期越拖越長，導致遊戲一度被迫取消，後續才在2018年重新被接手繼續開發，終於歷經幾次波折，如今遊戲終於正式推出。

對此，外媒評測也已成功解禁，遊戲也承襲開發團隊優良製作傳統，開出90的綜合高分，高出過去好評佳作《以撒的結合》5分，對此不少媒體稱讚，「萌萌的遊戲外表下，卻隱藏著一套前所未有的深度、令人欲罷不能且創意無限的系統，無窮無盡的組合令人難以抗拒」、「結合《最終幻想戰略版》和《龍與地下城》靈感，以其策略深度、獨特的藝術風格創作，有望成為2026年最佳遊戲之一」、「幽默又兼具耐玩性體驗，這長達13年的開發絕對物有所值」、「出人意料地深度十足且難度極高，對於喜歡複雜系統、艱難抉擇和黑色幽默的玩家來說，這款遊戲絕對值得一試」。

此外，開發者Edmund McMillen也在此次遊戲上市前，也向玩家保證《Mewgenics》能與《以撒的結合》相媲美，普通玩家光是一般通關就必須花大約200多個小時，至於完全100%通關則至少要花超過500小時，可見此遊戲玩法豐富性非常龐大。另外，考慮到過往Team Meat一貫熱衷於在遊戲發售後進行擴展和更新，已透露團隊正在積極尋找發行商，計劃將遊戲移植到主機平台，並表示任天堂Switch 2目前是跨平台發行的「領跑者」，因此將會定為首要移植目標。

關鍵字：Mewgenics獨立遊戲

