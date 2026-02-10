ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

記者楊智仁／綜合報導

資安研究人員近日警告，一款透過盜版 PC 遊戲散布的新型 Windows 惡意程式正在網路上流傳，受害裝置數量可能已超過 40 萬台。該惡意程式被發現隱藏於破解遊戲與修改過的安裝檔中，涉及多個知名遊戲系列，包括《極地戰嚎》、《極速快感系列》、《FIFA》以及《刺客教條》等。

▼盜版遊戲藏新型病毒電腦恐被掏空。（圖／取自免費圖庫Pexels）▲▼駭客,資安,資安漏洞,資安疑慮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

資安公司 Cyderes 指出，這波攻擊所使用的惡意程式被命名為 「RenEngine loader」，原因在於部分惡意程式碼被嵌入至看似合法的 Ren’Py 啟動器 中。Ren’Py 是一款常用於視覺小說類遊戲的引擎，攻擊者藉此降低使用者警戒心。研究人員指出，這些破解遊戲表面上仍可正常遊玩，但在背景中會悄悄植入惡意程式。

Cyderes 表示，該惡意程式至少自去年 4 月起便已存在且至今仍持續活躍，研究團隊進一步發現，由於該惡意程式在去年 10 月加入遙測追蹤功能，得以回傳感染狀況，因此推估全球受害人數已超過 40 萬人。研究人員指出，只要內含惡意程式的 RenEngine loader 被執行，內建的遙測連結便會自動啟動並回傳資料。根據追蹤數據顯示，該惡意程式每日約記錄 4,000 至 10,000 次的執行紀錄，受害者主要集中在 印度、美國與巴西。

攻擊手法上，駭客利用 Ren’Py 啟動器來封裝盜版遊戲檔案，當使用者執行啟動器、解壓縮遊戲內容的同時，惡意程式也會在背景中同步安裝。Cyderes 發現 RenEngine loader 最終會嘗試下載並執行名為 ARC 的 Windows 資訊竊取程式，用以蒐集受害電腦中的敏感資料。研究人員呼籲玩家避免下載來路不明的破解遊戲，並建議定期更新防毒與資安防護軟體，以降低遭感染風險。

關鍵字：遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

推薦閱讀

寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光　「初代夥伴插畫集」藏驚喜彩蛋

《無職轉生》 首次海外簽名會！作者感性：最初想有100人看就滿足

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

YouTube Music看歌詞要付錢？沒會員只有五首　Google回應了

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」...網秒想動畫「原來是真的」

日創作者AI查資料帳號遭停用...「武器製造」不能問？網分享經驗

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手　「七年破滅」粉崩潰：愛消失了

動漫節進場人數破50萬塞爆會場　周邊秒殺廠商業績成長10%

英國殺人犯被上銬爆哭...理由是「玩不到《GTA 6》」警察傻眼

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日創作者AI查資料帳號遭停用

YouTube Music看歌詞要付錢？

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」

盜版遊戲藏新型病毒電腦恐被掏空

91歲日本電玩阿嬤辭世

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《數碼寶貝物語》將登Switch 2

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手

最新新聞

寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光

《無職轉生》 首次海外簽名會

盜版遊戲藏新型病毒電腦恐被掏空

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

YouTube Music看歌詞要付錢？

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」

日創作者AI查資料帳號遭停用

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手

動漫節進場人數破50萬塞爆會場

英國殺人犯稱自己玩不到《GTA 6》

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366