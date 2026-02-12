不要期待有艾達王！《惡靈古堡9：安魂曲》製作人解密：請放心的玩

記者蘇晟彥／台北報導

《惡靈古堡 9：安魂曲》將在2月27日同步在PS5 / Xbox Series X|S / Switch 2 / PC上市，製作人熊澤雅登在電玩展期間接受媒體聯訪，他指出這次《安魂曲》將由睽違已久再次登場的里昂及新角色葛蕾斯交叉製造出精彩的「冒險」，對於粉絲期待的「艾達王」角色會不會登場，製作人也語帶抱歉表示，「故事仍然是圍繞在里昂、葛蕾斯上」，大家千萬不要抱持著期待來玩本作。

▼《惡靈古堡 9：安魂曲》製作人熊澤雅登接受媒體聯訪，指出千萬不要抱持會有「艾達王」登場的期待。（圖／記者蘇晟彥攝）



繼2021年推出的《惡靈古堡8》後，這次主角將由玩家熟知的「洗手液戰神」更改成「雙主角」的概念，將可以扮演葛蕾斯／里昂兩位角色，分別體驗到因恐懼而步步為營、爽快戰勝敵人的兩種體驗，熊澤雅登笑著說，「在一個作品體驗到兩種不同玩法，想起來在某種程度上還滿划算的。」

大家期待已久的里昂，是繼《惡靈古堡6》後久違的再次擔任主角，因此不少玩家關心為什麼是以這種「成熟」的外貌跟大家相見，熊澤解釋，在這一代里昂將會面對過去以來最嚴格的絕境，但處於身體與精神的巔峰期，戰力最強，這次故事舞台在大家口中的「拉昆市」，因此到底會發生怎樣的故事，請大家務必自己去確認。

而針對這次專屬的手斧武器，里昂至今遇過許多生化危機的事件，在這些過程中一定充滿很多遺憾、無法挽救的生命，而他的內心也因此乘載著這些傷痛，因此那把手斧象徵他至今為所背負的沉重心情。

在這次的喪屍設計，出現不少「模仿人類行動」的種類，熊澤說，這次的喪屍是保留了一定程度生前記憶的喪屍，例如可以看到的護理師、廚師等等，是想要營造「難以預測、容易讓人掉以輕心」的攻擊模式，而恰逢系列作30周年，熊澤也說，為了讓大家都能輕鬆上手這款遊戲，即便是第一次接觸的，因此推出「非常休閒」的難度，千萬不要擔心，放心地玩就可以。

此外，不少媒體追問，包含艾達王、Outbreak系列角色，是否有機會在本作中與里昂「見面」，熊澤則遺憾說，知道大家對於這些人氣角色的期待，但本作故事是圍繞在開當年「拉昆市事件」背後被隱藏的真相，同時由里昂／葛蕾斯交叉編織的故事，因此放入這些角色可能會模糊故事，大家欠萬不要抱著期待有加入的可能性。

《惡靈古堡 9：安魂曲》將於2月27日上市，將同步在PlayStation 5、 Nintendo Switch 2、 Xbox Series X|S、 PC等平台推出。