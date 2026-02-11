《黑神話：鍾馗》釋賀歲馬年短片　「妖怪鍋物」探討食能知味

記者黃冠瑋／綜合報導

靠著製作《黑神話：悟空》遊戲一炮而紅的開發商「遊戲科學」，搶在去年德國科隆遊戲展上亮相最新系列大作《黑神話：鍾馗》預告後，就讓不少粉絲相當期待。如今隨著年歲將至，官方又再度釋出遊戲實機短片，其中短短6分鐘就演示了多種妖怪食材，藉此預祝玩家在馬年能，「食能知味，寢能安睡」。

▼《黑神話：鍾馗》釋賀歲馬年短片。（圖／翻攝自X／Black Myth）

從官方所釋出的6分鐘短片可以看到，畫面充分展現了極具的中式志怪美學場景，開頭先以妖怪頭魚作為鋪成，期間出現各種令人感到訝異的奇特食材，像是眼肉、妖蚌、蔥嬰等，隨著女廚師依依將食材做初步分解調理，大大體現了中華料理中煎、煮、炒、炸、以及刀工精神，但此次料理食材大部分皆是妖怪，也顛覆著認知中「妖吃人」竟變成「人吃妖」的荒謬景象。

另外，官方也特別強調此次實機短片，只是展示遊戲所用引擎效果，其中的內容並非官方劇情，純屬娛樂性質，只是隨著年歲將至，為此慶祝馬年到來，以食材作為過年人們大吃大喝為由，祝福玩家能「食能知味，寢能安睡」。當然許多玩家也開始關心遊戲能否盡早推出，但考量到先前《黑神話：悟空》是在2021年推出遊戲引擎展示，一直到2024年才正式推出，想必此次距離《黑神話：鍾馗》推出，玩家或許還要再等些時日，才能一睹黑神話系列魅力。