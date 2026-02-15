《MindsEye》爛評竟是「刻意抹黑」　大花千萬詆毀官方怒揪出

記者黃冠瑋／綜合報導

由前《俠盜獵車手》資深製作人Leslie Benzies帶領的《MindsEye》，自從開局慘淡後，官方就承諾會持續改善，然而依舊難以挽回局面。不過近期共同執行長Mark Gerhard卻意外爆出爛評導火索，竟是有幕後人士連同內外，大花千萬刻意抹黑遊戲，讓遊戲高層相當震怒，並計畫將相關人物寫入未來間諜任務當中。

▼《MindsEye》爛評竟是遭人「刻意抹黑」。（圖／翻攝自《MindsEye》Steam）



根據Mark Gerhard所透露，早在2025年5月，也就是遊戲發售前一個月，有人花錢在網路上針對這款遊戲展開了大肆攻擊，導致遊戲最終面臨排山倒海的負評，至於目前已鎖定相關公司參與者，關於這場抹黑行動是來自一家「美國大型企業」，為了有效嚇阻《MindsEye》聲勢，對方竟花大約100萬歐元（約新台幣3,750萬），委託一家名為 Ritual Network的英國公司負責執行，並與大量網紅與三位記者達成合作，連同公司內部員工，一起詆毀即將上市的遊戲。

該項消息曝光後，時常在關注遊戲內部的外媒Insider Gaming就有詢問，遭指控公司Ritual Network，對方則是強調並沒有參與此事。此外，Mark Gerhard也強調，所有被指控參與的內部員工，未來都會因為涉及「間諜行為、破壞行為與刑事干擾」而面臨法律責任，並計畫將這些相關人物名字寫入未來間諜任務當中。另外，Mark Gerhard也提到員工先前所批評的在他們的工作電腦安裝「強化版資安軟體」，承認是公司溝通沒做好完善，表示願意負擔全部責任。至於遊戲能否憑藉著此事挽回評價，未來還有待觀察。