YouTube Music看歌詞要付錢？沒會員只有五首　Google回應了

記者楊智仁／綜合報導

近期不少 YouTube Music 使用者發現，過去可自由查看的完整歌詞功能出現明顯限制，根據多名國外網友回報，Google 正逐步收緊免費用戶的歌詞瀏覽權限，將「完整歌詞」轉為 YouTube Premium 或 YouTube Music Premium 訂閱用戶的專屬功能，此舉也在社群平台上引發熱議。

▼YouTube Music看歌詞可能要錢了。（圖／達志圖庫）

綜合外媒與使用者分享內容，免費用戶在播放歌曲時，仍可點選「歌詞」分頁，但僅能查看最多五次歌詞內容，超過次數後，其餘歌詞將被模糊處理，畫面並顯示「升級 Premium 以解鎖歌詞」的提示訊息。雖然仍可看到歌曲前幾行歌詞，但整體使用體驗已明顯受限。對於外界關注 Google 則回應表示，目前相關調整仍屬「測試階段」，大多數使用者依然可以正常使用歌詞功能，另有消息指出 Google 也正在評估，未來是否針對含廣告的免費用戶，設定每周或每月可查詢歌詞次數的上限。

歌詞功能長年來被視為音樂串流服務的基本配備，通常由 Musixmatch 等第三方服務提供，Spotify 去年也曾嘗試將歌詞功能納入付費牆，但在用戶反彈後改變策略，相較之下 Google 對於將歌詞作為訂閱誘因，態度似乎更加堅定。

這項策略也與 Google 近年積極擴展訂閱業務的方向一致，Alphabet 在 2025 年第四季財報中透露，旗下各項服務的付費訂閱用戶總數已超過 3.25 億人，而 YouTube 的廣告與訂閱收入在 2025 年更突破 600 億美元。外界普遍認為，透過限制免費歌詞功能，Google 期望吸引更多用戶以每月 10.99 美元訂閱 YouTube Music Premium，或以 13.99 美元升級完整的 YouTube Premium 方案。