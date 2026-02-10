任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

記者楊智仁／綜合報導

任天堂社長古川俊太郎（Shuntaro Furukawa）近日在公司最新一場財報說明會後的問答環節中表示，儘管近年記憶體價格持續上漲，但截至目前，任天堂並沒有調整次世代主機 Switch 2 售價的計畫，強調是否調價仍需從多個層面綜合評估，而非只看單一成本因素。

▼Switch 2暫時不調漲價格。（圖／記者蘇晟彥攝）

近來 RAM 價格快速攀升，外界普遍認為主因與 AI 資料中心大量採購記憶體、導致供應趨緊有關。相關情況已波及多個產業，也引發市場對於消費性電子產品價格可能跟著上揚的疑慮。對此，有股東直接向古川詢問，若零組件價格持續上升，任天堂是否會重新檢討 Switch 2 的硬體定價。

古川回應，任天堂不會針對個別零組件的成本細節多作說明，但公司已與供應商保持密切溝通，以確保長期穩定供貨。他也指出，近期記憶體價格上揚，並未對本財年第第三季（2025 年 10 月至 12 月）的硬體獲利造成顯著影響，預期在第四季也不會出現重大衝擊。

不過，古川也坦言，若記憶體價格高漲的情況延續到下一個財政年度甚至更久，最終仍可能對獲利能力產生影響；屆時若市場環境明顯惡化，任天堂將會重新評估，並採取適當的因應措施。他強調，像價格調整這類重大決策，不可能僅因單一因素就做出判斷，「價格是否調整，將會綜合考量獲利能力、平台普及度、銷售趨勢以及整體市場狀況。」古川表示。

回應另一個相關問題時，古川也提到 Switch 2 推出後的第二年與第三年，將是主機成敗的關鍵時期，因此任天堂在定價策略上必須格外謹慎。他指出，雖然公司希望避免出現硬體虧損銷售的情況，但也不認為應該被可能只是短期波動的成本趨勢過度影響，若能在獲利略為下降的情況下維持主機售價，吸引更多玩家進場，理論上仍可透過軟體銷售來創造更高的整體收益。