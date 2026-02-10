ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

記者楊智仁／綜合報導

任天堂社長古川俊太郎（Shuntaro Furukawa）近日在公司最新一場財報說明會後的問答環節中表示，儘管近年記憶體價格持續上漲，但截至目前，任天堂並沒有調整次世代主機 Switch 2 售價的計畫，強調是否調價仍需從多個層面綜合評估，而非只看單一成本因素。

▼Switch 2暫時不調漲價格。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

近來 RAM 價格快速攀升，外界普遍認為主因與 AI 資料中心大量採購記憶體、導致供應趨緊有關。相關情況已波及多個產業，也引發市場對於消費性電子產品價格可能跟著上揚的疑慮。對此，有股東直接向古川詢問，若零組件價格持續上升，任天堂是否會重新檢討 Switch 2 的硬體定價。

古川回應，任天堂不會針對個別零組件的成本細節多作說明，但公司已與供應商保持密切溝通，以確保長期穩定供貨。他也指出，近期記憶體價格上揚，並未對本財年第第三季（2025 年 10 月至 12 月）的硬體獲利造成顯著影響，預期在第四季也不會出現重大衝擊。

不過，古川也坦言，若記憶體價格高漲的情況延續到下一個財政年度甚至更久，最終仍可能對獲利能力產生影響；屆時若市場環境明顯惡化，任天堂將會重新評估，並採取適當的因應措施。他強調，像價格調整這類重大決策，不可能僅因單一因素就做出判斷，「價格是否調整，將會綜合考量獲利能力、平台普及度、銷售趨勢以及整體市場狀況。」古川表示。

回應另一個相關問題時，古川也提到 Switch 2 推出後的第二年與第三年，將是主機成敗的關鍵時期，因此任天堂在定價策略上必須格外謹慎。他指出，雖然公司希望避免出現硬體虧損銷售的情況，但也不認為應該被可能只是短期波動的成本趨勢過度影響，若能在獲利略為下降的情況下維持主機售價，吸引更多玩家進場，理論上仍可透過軟體銷售來創造更高的整體收益。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【圍捕畫面曝】72歲翁借BMW X6＋240萬　竟遭30歲友連車帶錢洗劫

推薦閱讀

寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光　「初代夥伴插畫集」藏驚喜彩蛋

《無職轉生》 首次海外簽名會！作者感性：最初想有100人看就滿足

下載盜版遊戲電腦被掏空？新型病毒擴散...40萬名玩家恐已中招

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格...一狀況惡化恐重新評估

YouTube Music看歌詞要付錢？沒會員只有五首　Google回應了

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」...網秒想動畫「原來是真的」

日創作者AI查資料帳號遭停用...「武器製造」不能問？網分享經驗

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手　「七年破滅」粉崩潰：愛消失了

動漫節進場人數破50萬塞爆會場　周邊秒殺廠商業績成長10%

英國殺人犯被上銬爆哭...理由是「玩不到《GTA 6》」警察傻眼

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日創作者AI查資料帳號遭停用

YouTube Music看歌詞要付錢？

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」

盜版遊戲藏新型病毒電腦恐被掏空

91歲日本電玩阿嬤辭世

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《數碼寶貝物語》將登Switch 2

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手

最新新聞

寶可夢卡牌30週年紀念搶先曝光

《無職轉生》 首次海外簽名會

盜版遊戲藏新型病毒電腦恐被掏空

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

YouTube Music看歌詞要付錢？

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」

日創作者AI查資料帳號遭停用

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手

動漫節進場人數破50萬塞爆會場

英國殺人犯稱自己玩不到《GTA 6》

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366