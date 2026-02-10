ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」...網秒想動畫「原來是真的」

記者楊智仁／綜合報導

日本一間羊羹業者近日在社群平台分享一段「誤會」，透露自家產品曾在國際線安檢時，被懷疑是「塑膠炸彈」，相關發言意外引發討論，不少人驚呼「原來羊羹真的很容易被誤會」，甚至有動漫迷聯想到《暗殺教室》內的場景直呼，「原來都是真的」。

▼羊羹在機場被誤認為「塑膠炸彈」。（圖／翻攝自@matsubaya1852推特）▲▼羊羹。（圖／翻攝自推特）

業者在貼文中半開玩笑地表示，羊羹之所以容易在機場被盯上，原因包含「以塑膠或薄膜緊密包裝、外型細長且質地結實、外層常會綁繩固定」，而且往往是「多條一起裝在盒中」，這些特徵在 X 光掃描下，與塑膠炸藥的外觀描述高度相似。貼文一出立刻釣出不少網友分享類似經驗，表示不只這家業者，實際上「因為羊羹卡關安檢的人比想像中還多」，也讓不少人恍然大悟。

不少網友笑稱，「C4 炸藥看起來真的就是那樣吧」、「難怪以前聽說羊羹不適合當海外伴手禮」、「之前在歐洲也被要求現場吃」，也有網友立刻聯想到動漫作品《暗殺教室》中，曾出現用羊羹假裝成炸彈的橋段，直呼「原來是真的」。儘管話題充滿笑點，該羊羹業者也不忘補充，自家產品目前仍在「小松機場」的線上商店與實體賣店販售，並特別向長期辛苦把關的機場安檢人員表達感謝，讓這段意外掀起話題的趣聞，多了幾分溫馨收尾。

▲▼羊羹。（圖／翻攝自推特）▲▼羊羹。（圖／翻攝自推特）

