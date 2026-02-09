ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

動漫節進場人數破50萬塞爆會場　周邊秒殺廠商業績成長10%

記者楊智仁／台北報導

「第十四屆台北國際動漫節」從 2 月 5 日 - 9 日於南港展覽館傳遞滿滿動漫能量，眾多人氣作品及舞台活動吸引爆滿人潮，根據主辦方估計，這五天進場人數突破 50 萬，相較於上一屆動漫節廠商業績也再度成長。

▼動漫節吸引滿滿粉絲排隊。（圖／記者李毓康攝）▲▼2026第14屆台北國際動漫節，開幕日排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

台北國際動漫節不僅是動漫迷心目中最重要的新春盛會，更是台灣推廣動漫文化之最佳管道，許多粉絲半夜就來排隊，現場可以說是人山人海，每個入口都塞到看不見空隙。本次動漫節匯集超過 100 家廠商、約 800 個攤位共襄盛舉，光是 2 月 5 日第一天進場人數就突破了 12 萬人，假日儘管氣溫驟降仍不減動漫迷熱情，這五天進場人數來到 50.5 萬，比去年 48.5 萬還要多兩萬人，創造約 2.5 億商機。

▼開展後人潮情況。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）

廠商部分《ETtoday 遊戲雲》實際詢問，台灣角川本屆動漫節業績相比上屆微幅成長約 10%，平均客單價為 2,200 元，開展首日排隊進攤隊伍平均花費 1.5 小時，人氣作品《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》及《青春豬頭少年系列》多款作品的特裝＆限定版及周邊，開展前幾日即完售；木棉花六款福袋也有五款全部完售，分別是「葬送的芙莉蓮 ( 行李箱款 )、葬送的芙莉蓮 ( 耳機款 )、戀上換裝娃娃、莉可麗絲、獵人。」

▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）

