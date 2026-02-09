《特戰英豪》傳奇選手宣布分手　「七年破滅」粉崩潰：愛消失了

記者黃冠瑋／綜合報導

電競實況圈迎來震撼彈，近日知名前《CS：GO》、《特戰英豪》傳奇選手TenZ意外宣布，與交往七年同為實況主未婚妻女友Kyedae分手，結束七年羨煞粉絲的愛情長跑。消息曝光後，讓不少粉絲崩潰表示，過去TenZ職業低潮以及Kyedae抗癌艱辛時，都從未放棄，如今迎來這樣結果，「愛情終究會消失」。

▼《特戰英豪》傳奇選手宣布分手。（圖／翻攝自X／@kyedae）



回顧TenZ和Kyedae這段羨煞粉絲愛情，是從2017年開始交往至今，在此期間彼此甜蜜舉動，可說是隔著螢幕都能感受到他們之間的粉紅泡泡，作為實況主Kyedae也深知TenZ職業，並從他16歲（2017年）那年踏上電競之路開始，便一直在背後鼓勵支持，經歷了CSGO職業選手低潮，到2020年轉戰《特戰英豪》後，持續以驚人操作震驚玩家，一直到2024年才退下《特戰英豪》選手身分轉為實況主，堪稱是一代傳奇。

而這段愛情被玩家譽為非常坎坷，是因為TenZ在2022年向Kyedae宣布訂婚後，Kyedae隨即便在2023年被診斷患有急性髓系白血病，Kyedae始終支持TenZ活躍在選手場上，不要為她身體分心，作為回報TenZ拿下亮眼成績，也並未就此放棄他與Kyedae的愛情。

然而如今卻遺憾傳出分手消息，令人不勝唏噓，對此他們也透露此次分手原因，作為彼此個體已不再共同成長，從17歲到24歲，那是我們生活的全部，隨著時間推移，兩人逐漸清楚地意識到，需要空間去各自成長，成為獨立的個體。同時也強調此次是和平分手，沒有任何突發事件或對錯，我們依然深愛著對方，也希望彼此都能過好，希望外界能給予我們尊重。