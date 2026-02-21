《Void War》慘遭版權砲　元凶「超大金屬」太像《戰鎚40,000》

記者黃冠瑋／綜合報導

獨立遊戲《Void War》一推出後，隨即沒多久便遭到Steam下架通知，引起眾多玩家認為由於內容出現類似太空劇情，因此遭到美國知名電視劇《寧靜號》抗議。不過近日開發商Tundra Interactive透露事實不是如此，其實是遭到Games Workshop版權砲，只因為遊戲預告中角色「超大金屬墊肩」太像《戰鎚40,000》。

▼《Void War》版權砲下架真相揭曉。（圖／翻攝自《Void War》）

事情其實，自從《Void War》推出後，玩法就常被拿來與2012年大受歡迎的獨立遊戲《超越光速》作比較，其中美術風格更是與GamesWorkshop的桌上戰棋遊戲《戰鎚40,000》如出一轍。遊戲中的虛空艦船設計看起來像《戰鎚40,000》的帝國海軍艦艇，部分角色外觀也與星際戰士極為相像，遊戲內更直接使用了「靈能者」、「帝國聖域世界」（Imperial Shrineworlds）等字眼，劇情上也與美國知名電視劇《寧靜號》非常類似。

後續也不出所料，遊戲隨即就遭到Steam通知下架，不過通知內容卻讓開發商Tundra Interactive非常困惑，檢舉是來自Games Workshop對外的侵權舉報信箱，並且名字一位稱作「Mal Reynolds」。對於，早期有看過美國電視劇《寧靜號》的觀眾，或許不陌生「Mal Reynolds」，畢竟該名就是來自這個電視劇的主角，但名字卻被用來當作Games Workshop員工名字，再加上遊戲是上市半年後才遭到通知下架，令開發商Tundra Interactive感到非常懷疑，認為是遭人惡意攻擊。

不過近期終於揭曉，《Void War》下架理由，真是來自《戰鎚40,000》開發商Games Workshop檢舉，但不是遊戲中有任何抄襲地方，只是遊戲預告中有角色出現「超大金屬墊肩」，因為太像《戰鎚40,000》而向Steam發出版權下架。雖說該理由讓Tundra Interactive難以接受，但為了避免日後持續遭到版權糾纏，因此《Void War》預告已經先行下架。